Kevin (36) verdubbelt loon dankzij gokje voor van Gogh: zoveel verdient hij als politie-inspecteur

Kevin (36) uit Moerbeke schatte zijn kansen fifty-fifty in, maar hij haalde het in een spannende ‘Verdubbel Je Loon in 60 Seconden’ op Qmusic dankzij een gokje voor schilder Vincent van Gogh. Hij ziet nu 2.304,49 euro extra op zijn bankrekening verschijnen.

Wie is hij?

• Kevin (36) uit Moerbeke

• Samenwonend en zoontje van 8

• Politie-inspecteur in Gooik

• Liefhebber van voetbal en fietsen

Inkomen?

Kevin verdient 2.304,49 euro per maand. “Een schone verloning en na 15 jaar anciënniteit komt daar altijd een beetje bij. Dankzij het werk zal ik binnenkort een fiets kunnen leasen. Dat is mooi meegenomen bovenop het loon. Mijn huidige job is nog altijd mijn eerste en ik doe het nog altijd graag. Ik ben wijkinspecteur in Gooik, de gemeente waar ik geboren en getogen ben. Ik ken veel mensen en ben graag onder het volk. Dat is de taak van wijkinspecteur.”

Bij Qmusic zei Kevin dat zijn sofa is aan vernieuwing toe is. “Het is dus de bedoeling dat er een nieuwe komt”, aldus Kevin nog.

Beste aankoop?

“Ongetwijfeld mijn huis dat ik tien jaar geleden gekocht heb. Na wat renovaties voel ik me er zeer goed thuis.”

Grootste miskoop?

“Deze week kocht ik een softshellvest voor op de fiets, maar die blijkt te klein te zijn. Dus ik ga het terugsturen.”

Duurste aankoop?

“Het huis, met grote voorsprong. Mocht ik mijn woning in dezelfde staat nu kopen, zou ik 50.000 euro meer betalen. Het is hier een duurdere regio geworden, maar dat is overal zo denk ik.”

Wat als je de Lotto wint?

“Een beetje luxueuzer leven, maar ik zou ook niet te zot omspringen met het geld. Ik zou dus een deel opzij zetten voor de kinderen later.”

Maakt geld gelukkig?

“Neen, maar het maakt het leven wel gemakkelijker.”

