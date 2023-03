Kersvers ouder (of bijna)? Dit moet je weten over de verzekeringen van je nieuwe kroost

Woonverzekering: wat bij nieuwe/extra inboedel?

Op zich verandert de komst van je spruit en dus een extra gezinslid niets aan je burgerlijke aansprakelijkheid woon- of brandverzekering. Maar voor je inboedelverzekering kan de komst van één of meerdere kinderen wel gevolgen hebben. Wellicht koop je babyspullen, zoals een bed, een kinderwagen, en nog zoveel meer. Het kan geen kwaad even te informeren bij je verzekeraar of de waarde van je inboedelverzekering verhoogd moet worden, want misschien gaat het om een groot bedrag.

In principe zijn alle losse spullen verzekerd in je inboedelverzekering. Verzekeraars vragen wel dat, als er een ‘substantiële wijziging’ aan je inboedel komt, je die doorgeeft. Op basis daarvan wordt de verzekerde waarde bepaald, en dus de premie voor je verzekering. Zo ben je zeker niet onderverzekerd.



Is je inboedel niet (voldoende) verzekerd? Dit risico loop je.

Autoverzekering: is een bijkomende dekking nodig?

In de verplichte BA-autoverzekering is alle schade verzekerd die je toebrengt aan derden, ook lichamelijke schade. Zijn jouw passagiers (dus je kinderen) gekwetst in een ongeval dat jij veroorzaakte, dan worden hun medische kosten door je BA-verzekering betaald. Maar jij als bestuurder bent niet medisch verzekerd. Enkel als je een bestuurdersverzekering hebt, komt die tussen voor de medische kosten van de bestuurder, na een ongeval in fout.



De bestuurdersverzekering: wat houdt dit concreet in? En op welke dekking kan je rekenen?

Familiale verzekering: een aanrader

De familiale verzekering dekt de schade die jij, een gezinslid of jouw huisdier per ongeluk toebrengen aan een derde of aan de bezittingen van een derde. Het gaat dan zowel om lichamelijke schade als om materiële schade. Zeker als je kinderen wat ouder worden is het een absolute must.

Stel: je zoon of dochter gooit per ongeluk een bal de haag over, recht de tuinserre van de buren in. Er is niet alleen materiële schade, want het glas dat breekt komt terecht op de buurvrouw. Als je dan niet verzekerd bent via een familiale verzekering, zal je zelf het bedrag van de herstelling én de medische kosten van je buren moeten ophoesten.

Besparen op je verzekeringen? Vergelijk, vergelijk, vergelijk! Met verzekeringen is het, net zoals met veel andere dingen die je koopt, steeds zo: door goed te vergelijken, kun je flink wat geld uitsparen. Verschillende verzekeraars rekenen namelijk andere premies aan voor gelijkaardige waarborgen. Met Independer.be zet je de tarieven van diverse verzekeraars naast elkaar.



Brandverzekeringen voor huurders vergelijken? Dat doe je hier. Tip: Plaats in je agenda een reminder voor de jaarlijkse vervaldag van je verzekeringen. Ook als er geen tariefwijziging is, kun je je verzekeringscontract elk jaar opzeggen. Maar je moet dat wel ten laatste drie maanden vóór de vervaldag doen; anders zit je nog een jaar aan je lopende verzekering vast.

