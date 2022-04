Ken je de 50-30-20-regel al? Volgens kenners is het dé beste manier om te sparen

De Belg blijft zijn spaarboekje trouw. Het totale bedrag dat bij de Belgische banken op spaarrekeningen staat, flirt al een tijdje met de grens van 300 miljard euro.

Budgetteren in drie delen

Hoeveel je exact spaart, hangt uiteraard af van je inkomen, je spaardoelen en de al aanwezige spaarbuffer. Met een budgetstrategie schat je nauwkeurig in hoeveel spaarcenten je in de toekomst beschikbaar hebt. Dat helpt om toekomstige investeringen of verbouwingen in te plannen en biedt het nodige houvast.

Een veelgebruikte leidraad is de 50-30-20-regel. De populariteit van die benadering kreeg in 2005 een boost na de publicatie van het boek ‘All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan’ van de Amerikaanse senator Elizabeth Warren. Die methodiek verdeelt je maandelijkse netto-inkomen in drie delen:

50%

Om te voorzien in je dagelijkse levensbehoeften: van noodzakelijke boodschappen, over je hypotheekaflossingen, tot elektriciteit en verwarming of de studiekosten van je kroost.

30%

Voor ‘wensen’: extraatjes die je het leven net iets aangenamer, comfortabeler of leuker maken. Behoren tot die categorie: een nieuwe smartphone, dat extra paar schoenen of een citytrip of restaurantbezoek.

20%

Die sluis je door naar je spaarrekening. Aandelenfondsen, pensioenspaarproducten en andere spaarformules vallen ook binnen dat segment.

Wie netto 2.000 euro verdient, wendt dus 1.000 euro aan voor onmiddellijke uitgaven, voorziet 600 euro voor wensbestedingen en schuift 400 euro door naar spaarformules. Handig is dat je diezelfde verdeelsleutel ook bij een gewijzigd inkomen blijft hanteren. Bij een hoger loon trek je de aangegeven bedragen gewoon op.

Volstaat vijftig procent van je loon niet voor de basisbestedingen? Ga dan eerst na of je die uitgaves kunt drukken. In veel gevallen schuilt er ook in de winkelkar besparingspotentieel. Wie vaak vergelijkt, betaalt bijvoorbeeld minder aan de kassa en spaart meer.

Meer rendement

Als het rendement van het spaargedeelte tegenvalt, resten er verschillende opties. Diverse banken bieden een rendement dat de wettelijke minimumspaarrente van 0,11% ruimschoots overtreft. De vergelijking op Spaargids.be leert dat Santander Consumer Bank met de spaarrekening Vision+ de beste voorwaarden afficheert (0,60%, bestaande uit 0,05% basisrente + 0,55% getrouwheidspremie). Bij de Cocoon spaarrekening van bpost bank groeit je spaargeld jaarlijks met 0,55% (0,40% + 0,15%). Als beperking geldt wel een maximale maandelijkse inlage van 500 euro. Stortingen zijn ook niet langer mogelijk vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de veertigste verjaardag van de rekeninghouder.

