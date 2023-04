KBC-klanten kunnen binnenkort niet meer met ring of armband betalen

Hoe kan je een hoge ziekenhuis­fac­tuur voorkomen? “Ziekenhui­zen vergelij­ken is wel degelijk interes­sant”

Wie wordt opgenomen in het ziekenhuis krijgt nadien soms een gepeperde rekening. Hoe hoog die oploopt, hangt af van verschillende factoren. Maar hoe weet je op voorhand of een ingreep gedekt wordt door je hospitalisatieverzekering of mutualiteit? Kan je een ereloonsupplement vermijden? En mag je een extra kost voor een tv op de kamer weigeren? Bernard Landtmeters, expert gezondheisbeleid aan het CM gezondheidsfonds zet op een rij hoe je de kostprijs drukt.