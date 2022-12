KBC, Argenta, Santander Consumer Bank en Bolero grote winnaars van Bank Awards

Spaargids, Guide-épargne en het opiniepeilingsbureau iVox vroegen tussen 7 en 18 november de mening van bezoekers aan de eigen online platformen, Spaargids.be en Guide-épargne.be, alsook op die van een aantal andere kanalen van DPG Media, zoals hln.be en 7sur7.be. Ze konden zich uitspreken over de banken waar ze klant zijn.

Bijna 31.000 mensen gingen op deze vraag in. Het ging zowel om mensen die klant waren bij één bank als om mensen die rekeningen hadden bij meerdere financiële instellingen.

Kleinere banken werden daarbij op dezelfde manier behandeld als hun grotere sectorgenoten. De schaalgrootte gaf geen voor- of nadeel. Crelan en AXA, die intussen één instelling zijn geworden, werden nog als aparte merken behandeld, omdat hun netwerken nog steeds niet geïntegreerd zijn.

De bevraagden konden zich uitspreken over vier deeldomeinen: het digitale aanbod van de bank, het kantorennetwerk van de bank, het spaaraanbod van de bank en het beleggingsaanbod van de bank. Op basis van de scores op deze domeinen werd ook de bank aangeduid die het beste scoorde op het geheel.

Bank Award algemeen

1. KBC: 7,9 op 10

2. Argenta: 7,6 op 10

3. vdk 7,2: op 10

KBC mag zich, net als vorig jaar, dé bank van het jaar noemen. Ze krijgt van haar klanten een gemiddelde score van 7,9 op 10 voor haar algemene dienstverlening. Geen enkele concurrent deed beter. Bovendien is het ook een fractie hoger dan de 7,8 van 2021.

De bank scoorde ook het best bij zowel mannen als vrouwen, alsook in bijna alle leeftijdscategorieën. Alleen in de groep 25- tot 34-jarigen moest ze vdk laten voorgaan.

De bank haalt het vooral bij consumenten die bij meerdere banken actief zijn. Bij consumenten die zich beperken tot één bank moet ze wel de duimen leggen voor Argenta en vdk.

Opvallend: ook nu breken enkele grootbanken geen potten. ING is hekkensluiter met 5,7. BNP Paribas Fortis doet met 5,8 nauwelijks beter.

Bank Award digitaal

1. KBC: 8,4 op 10

2. Bolero: 7,9 op 10

3. Argenta: 7,6 op 10

KBC is de uitgesproken winnaar in deze categorie. Ze doet nog beter dan de 8,2 van vorig jaar en neemt nog meer afstand op de rest. Als de eigen beleggingsbank Bolero buiten beschouwing wordt gelaten, volgt de eerste concurrent al op 0,8 punten. Vorig jaar was dat op 0,5 punten.

Vooral voor de volledigheid van het aanbod, het aanbod aan niet-bancaire diensten, digitale administratieve mogelijkheden en perceptie van de digitale assistent neemt KBC duidelijk het voortouw.

Opvallend blijft de derde plaats voor Argenta, dat nochtans niet bekend staat als een digitale voorloper. De instelling scoort vooral sterk bij consumenten die slechts bij één instelling klant zijn, wat erop duidt dat ze toch goed beantwoordt aan de verwachtingen van haar doelgroep.

AXA, vorig jaar nog derde, is nu teruggevallen naar positie negen. Door de fusie met Crelan is de instelling momenteel meer op de eigen werking gericht.

Bank Award kantorennetwerk

1. Argenta: 8,0 op 10

2. KBC: 8,0 op 10

3. vdk: 7,8 op 10

Net als vorig jaar krijgt Argenta de Award voor het beste kantorennet, al was het verschil met KBC nipt. De Antwerpse bank haalt het omdat ze beter scoort dan KBC bij de groep die bij meerdere banken klant is. Bij een ex aequo geeft die laatste de doorslag omdat het gaat om mensen die beter kunnen vergelijken.

Argenta haalt het vooral op basis van praktische zaken, zoals de afstand tot de klant, de openingstijden en de vlotheid om afspraken te boeken. Het netwerk van KBC doet het dan weer iets beter op het vlak van expertise.

AXA Bank, de voorbije jaren nog enkele keren winnaar in deze categorie, is weggezakt naar plaats vijf. De fusie met Crelan bewijst ook op dit vlak dat banken die vooral met zichzelf bezig zijn iets minder aandacht hebben voor hun klanten. Vorig jaar kreeg AXA nog een score van 8,1.



Bank Award Spaarbank

1. Santander Consumer Bank: 8,2 op 10

2. KBC: 7,4 op 10

3. Argenta: 7,2 op 10

Santander Consumer Bank wordt beloond voor de hogere rente die ze bood tijdens de maanden waarin de meeste banken hun vergoeding voor de spaarders terugschroefden tot het wettelijke minimum.

Een aantal andere kleinere financiële instellingen, die doorgaans ook bekendstonden als uitdagers op de spaarmarkt, konden zich dan weer niet doorzetten omdat ze zich herpositioneerden, weg van het klassieke sparen.

Intussen scoorden een aantal grotere spelers als KBC en Argenta wel goed, wellicht omdat de bevraging peilde naar sparen in het algemeen, waardoor ook andere producten zoals sparen met fiscaal voordeel in de evaluatie konden worden opgenomen.



Bank Award beleggingsbank

1. Bolero: 8,3 op 10

2. KBC: 7,3 op 10

3. MeDirect: 7,3 op 10

Bolero krijgt lof voor de prestatie van zijn platform, zijn aanbod aan beleggingsproducten en de beschikbare research. Bovendien is de helpdesk vlot bereikbaar en deskundig. Enkel op kostenstructuur zit de score van Bolero wat lager.

Nog opvallend: BinkBank, een vaste klant vooraan in de ranglijst, heeft sinds zijn overname door en naamsverandering in Saxo Bank zijn plaats nog altijd niet terug ingenomen. Met een score van 6,1 heeft de instelling veel werk op de plank.

