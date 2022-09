KBC adverteert met tijdelijk onder nul gaan aan 9% rente “om herfstmaanden door te komen”

Door de geëxplodeerde energiefacturen neemt het aantal mensen met geldproblemen toe. Zo is het aantal aanvragen om de rekeningen te betalen via een afbetalingsplan verdrievoudigd . Deurwaarders zien recent ook tweeverdieners als een nieuw soort schuldenaars.

Zichtrekening onder nul laten zakken? Geen goed idee. “Klanten die geregeld in het rood staan, volgen we op”

In een reactie aan HLN schrijft KBC-woordvoerder Pieter Kussé dat de bank “via het afmeldscherm van KBC Mobile regelmatig acties of producten in de kijker” zet. “Het is zeker niet specifiek gericht op de huidige problematiek”, laat zijn collega Stef Leunens weten aan de redactie van VTM NIEUWS. Over de timing heeft Kussé het volgende te zeggen: “September is een typische maand waarin diverse facturen samenkomen (abonnementen, schoolfacturen, facturatie na bouwverlof…), de klant bepaalt zelf waarvoor hij deze (beperkte) ademruimte wens te benutten.”