Katoen Natie wil koopkrachtpremie van 750 euro betalen aan 7.000 werknemers

Politiek Regering klopt loonak­koord af: lonen stijgen niet bovenop index, wel ruimte voor premie tot 750 euro

Het kernkabinet van de federale regering is het eens geraakt over een verzoeningsvoorstel om de loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers uit het slop te trekken. Dat vernam onze politieke redactie en bevestigt het kabinet van premier Alexander De Croo (Open Vld). In het voorstel kunnen de lonen voor werknemers in de privésector de komende twee jaar niet stijgen bovenop de index. Om toch nog een extraatje te voorzien, komt er zoals vorig jaar wel een consumptiecheque.

15:24