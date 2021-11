Kapper of etentje: hier betaal je in Vlaanderen al met bitcoin. “Een klant betaalde drie burrito’s met bitcoin. Ze zouden nu 140 euro waard zijn”

Blijvende schaarste op Vlaamse arbeids­markt zet druk op lonen

Het personeelstekort blijft zich breed manifesteren in alle sectoren, maar vooral in die die het ergst getroffen zijn door de crisis. Dat jaagt vooral in Vlaanderen de lonen de hoogte in, zo blijkt uit een enquête bij ruim tweeduizend bedrijven van de Economic Risk Management Group, de expertengroep die in het leven werd geroepen om ons land door de economische crisis te loodsen.

8 november