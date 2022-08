Kan je zonnepanelen terugverdienen op 1,5 jaar tijd?

“De olieprijs swingt de pan uit, met tegen de 100 dollar per vat”: expert geeft advies om goedkoper te tanken

De brandstofprijzen bijten een almaar grotere hap uit ons budget en dat doet pijn. Wat is er aan de hand en is er verbetering in zicht? Expert Chris Decroix legt uit en tipt waar je het voordeligst kan tanken. “Maar op meer dan twintig eurocent per liter verschil tussen de goedkoopste en de duurste moet je niet rekenen.”

18 februari