Kan je werkgever je verplichten meer thuis te werken door hoge energieprijzen?

De opmars van thuiswerk sinds de intrede van corona leek een onomkeerbaar verhaal. De hoge energieprijzen zorgen evenwel voor een plotwending, zeker nu de koude maanden in aantocht zijn. Hoe meer je als werknemer op kille dagen thuiswerkt, hoe hoger je energieverbruik in eigen woonst. Volgens berekeningen van De Tijd zou een dagje thuiswerken kunnen oplopen tot wel 18,40 euro: 14,30 euro verwarmingskosten en 4,10 euro elektriciteit. De voor werknemers ‘gratis’ gas en elektriciteit op de werkvloer komt dan als geroepen. Voor werkgevers is het omgekeerde waar.

Quote Als werknemer kan je ook niet zomaar beslissen om weer voltijds op kantoor te werken. Ellen Van Grunderbeek van Acerta Consult

“Je werkgever kan sowieso nooit eenzijdig beslissen dat je plots weer meer moet thuiswerken”, verzekert Ellen Van Grunderbeek van Acerta Consult. “Volgens het Belgisch arbeidsrecht is de plaats van tewerkstelling een essentiële voorwaarde in de arbeidsovereenkomst, die bij indiensttreding door beide partijen is ondertekend. Dat geldt ook in omgekeerde richting. Als werknemer kan je ook niet zomaar beslissen om weer voltijds op kantoor te werken.”

Nieuwe bijlage

“Sinds corona zijn veel thuiswerkregels opgenomen in een bijlage aan die arbeidsovereenkomst, onder meer wat de frequentie betreft. Daar kan je als werkgever én werknemer niet zomaar van afwijken. Wijzigingen moeten altijd onderling worden overeengekomen. Dat kan perfect via een nieuwe bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Die bijlage kan perfect gelden voor een beperkte periode, zoals komende winter.”

Werknemers met een thuiswerkregeling, ontvangen over het algemeen een thuiswerkvergoeding om een deel van de kosten voor nutsvoorzieningen thuis op te vangen. “Er zijn werknemers die per dag thuiswerk een forfait krijgen, anderen krijgen dat in de vorm van een maandbedrag”, weet Van Grunderbeek. “Het is perfect mogelijk om de overeenkomst opnieuw te onderhandelen en het dagbedrag aan te passen. De thuiswerkvergoeding geniet van een parafiscaal en fiscaal gunstig statuut, tot het plafondbedrag van 142,95 euro per maand. Onder dat bedrag is de thuiswerkvergoeding vrijgesteld van RSZ en belastingen. Voor werkgevers zijn er dus wel mogelijkheden om werknemers fiscaal gunstig een extra duwtje in de rug te geven”

Verzekerd?

In Sint-Lievens-Houtem zet de burgemeester komende periode een verwarmde sporthal en cultuurcentrum open voor thuiswerkers. Maar mag je als werknemer op thuiswerkdagen zomaar op een andere locatie dan je eigen huis werken? “Strikt juridisch mag dat niet. De werknemer moet op het afgesproken verblijfsadres werken om de thuiswerkvergoeding te ontvangen. In de praktijk is dat wel een dunne lijn. Afgelopen zomer zagen we het fenomeen van de workation. Werknemers trokken twee weken naar hun buitenverblijf om er ook een week te werken. Dat is strikt genomen ook het afgesproken adres niet. Stel dat je over een kabel struikelt in de verwarmde sporthal, dan ben je mogelijk ook niet verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering.” Lees hier waar je op moet letten wanneer je ‘thuiswerkt’ vanop een andere locatie.

Daarom zijn duidelijke afspraken over waar en wanneer je mag thuiswerken van belang, concludeert Van Grunderbeek. “Alles begint met een open dialoog. Kom je in de problemen met de energierekening? Leg het probleem dan open voor aan je werkgever. Beide partijen hebben eigen belangen, maar als dat gesprek constructief verloopt, dan zijn er altijd wel oplossingen te vinden.”

