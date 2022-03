Kan je van bank veranderen wanneer je woonlening nog bij je huidige bank loopt?

Voordeel van meer dan 10.000 euro

Die voorwaardelijke korting betekent een wezenlijk verschil in het totale kostenplaatje van je woonkrediet. Wie bijvoorbeeld 200.000 euro leent met een looptijd van twintig jaar betaalt bij Belfius een standaardrente van 2,874 procent. Je lost dan maandelijks 1.092,54 euro af en hebt aan het einde van de rit 62.210,19 euro intresten opgehoest. Een voordeeltarief van 2,374 procent resulteert in een maandelijkse aflossing van 1.044,73 euro en een totale intrest van 50.736,09 euro. De voorwaardelijke korting levert je aan het einde van de looptijd dus een voordeel van 11.474,10 euro op.

Wat bij een bankoverstap?

Twintig jaar is uiteraard een lange periode. Mogelijk ben je na enkele jaren niet meer tevreden over de dienstverlening van je bank of stel je vast dat de brandverzekering elders een pak goedkoper uitdraait. Om notariskosten te vermijden en geen nieuw woonkrediet tegen de actueel hogere tarieven te moeten afsluiten, blijf je het woonkrediet waarschijnlijk liever behouden. Maar wat als je voor je brandverzekering naar een andere bank wil overstappen of je loon liever ergens anders stort? In dat geval zal je de voorwaardelijke korting voor de resterende jaren van het woonkrediet verliezen.