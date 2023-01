Kan je erfbelasting na een overlijden vermijden? En hoe doe je dat dan?

Spaargids.beErfrecht is een complexe materie. Bovendien verschilt de erfbelasting per gewest. Daarom is het voor veel mensen niet meteen duidelijk wat erven en schenken precies inhoudt. Spaargids.be kaart daarom vier misverstanden over dit topic aan.

Wat gebeurt er als een gezins- of familielid overlijdt? Daarover praten is niet voor iedereen even gemakkelijk. Vaak willen we er zelfs niet aan denken. Toch is het belangrijk om mogelijke onaangename verrassingen te vermijden, in het bijzonder op fiscaal en financieel vlak.

Om bijvoorbeeld te weten hoeveel erfbelasting of successierechten je zal betalen, moet eerst duidelijk zijn in welk gewest de erflater in de laatste vijf jaar het langst zijn of haar woonplaats had.



Misverstand 1: successieplanning is er alleen voor de rijke(re)n

Dat alleen mensen met een stevig kapitaal zich met successieplanning moeten bezighouden, klopt niet. Iedereen erft ooit. Dat kunnen bezittingen of geld zijn, maar evengoed schulden. Hoe klein een nalatenschap ook is, een planning is meer dan aangeraden.



Misverstand 2: als je iets schenkt, dan ben je het voorgoed kwijt

Dat is niet altijd helemaal het geval. Aan een schenking kan je immers voorwaarden koppelen. Eén van die voorwaarden is bijvoorbeeld ‘met voorbehoud van vruchtgebruik’. Dat betekent dat je van wat je hebt weggeschonken nog gebruik mag maken en erover de controle behoudt.

Zo is het mogelijk je huis te schenken aan je steunen, maar dat je, zolang je leeft, in dat huis mag blijven wonen. Of dat je via een schenking je aandelen van de hand doet, maar dat je van de dividenden blijft genieten tot je dood.



Misverstand 3: schenkingen moeten gebeuren via de notaris

Een schenking kan met of zonder notaris gebeuren. Voor onroerende goederen, zoals een huis, grond of appartement, is een notaris verplicht. Voor roerende goederen, zoals geld, juwelen, kunst, auto of meubels, is dat anders. Dat kan via een handgift of via je bank door een overschrijving.

Dat laatste, ook gekend als een onrechtstreekse schenking, is courant voor de schenking van waarden op een rekening. Bij een handgift kan er later weliswaar twijfel bestaan of het al dan niet om een lening gaat. Om die twijfel weg te nemen, is het goed om het bewijs van een handgift te bewaren. Je kan de handgift staven via een aangetekend schrijven tussen schenker en ontvanger.



Misverstand 4: kinderen erven hoe dan ook altijd

Kinderen erven elk een gelijk minimaal deel van de overleden ouder. Dat ligt wettelijk vast. Als een kind via testament onterfd is, dan nog heeft het recht op zijn of haar minimumdeel van de nalatenschap van de ouder(s).

Zonder iemand te bevoordelen, is het mogelijk om als ouder een kind iets te schenken ‘als voorschot op een erfenis’. Wat het kind krijgt, wordt dan afgetrokken van de erfenis. Wie een kind wenst de bevoordelen, kan een ‘schenking buiten erfdeel’ doen. Dan komt de schenking los van de erfenis te staan.

Het is trouwens niet altijd zo dat je als ouder nog drie jaar moet leven na een schenking. Kies je ervoor om schenkbelasting te betalen voor een schenking van roerende goederen, dan is er later geen sprake meer van erfbelasting. Bij een schenking door handgift of door bankgift, zonder schenkbelasting, moeten de kinderen wel erfbelasting betalen als je binnen de drie jaar na de schenking overlijdt.

Een schenking van roerende goederen moet je laten registreren. Er is schenkbelasting op verschuldigd. Als de schenker van het onroerend goed overlijdt binnen drie jaar na de schenking, dan moet je het geschonken onroerend goed aangeven in de aangifte van nalatenschap. Niet om het te belasten met erfbelasting, want er is al schenkbelasting betaald, maar wel om het tarief van de erfbelasting op het erfdeel te bepalen.

Opgelet: bovenstaande regelgeving geldt voor Vlaanderen en Wallonië. In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest liggen de zaken anders. Overlijdt de schenker binnen de drie jaar na de schenking, dan heeft dat geen invloed meer op de berekening van de erfbelasting.

