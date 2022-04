Kan je een verzekering on hold zetten wanneer je je auto een tijd niet gebruikt?

IndependerHet oogt interessant: een verzekering onderbreken wanneer je ze een bepaalde tijd niet nodig hebt. Maar kun je je verzekering zomaar tijdelijk on hold zetten? Is het eigenlijk slim om dat te doen, of is het sop de kool niet waard? Independer.be adviseert.

Stel: je rijdt met een cabrio, maar tijdens de wintermaanden blijft die meestal in je garage staan omdat het allesbehalve prettig rijden is in de kou. Of: je gaat deze zomer twee maanden op roadtrip en reist met het vliegtuig en niet met je eigen auto. Moet je je wagen dan verzekerd thuis laten staan, of kun je die verzekering ook opschorten zodat je het premiegeld terugkrijgt voor de periode waarin je niet rijdt? Het antwoord is simpel: het kan inderdaad, een verzekering tijdelijk aan- en uitzetten of ‘schorsen’ zoals dat in het jargon heet. De meeste verzekeringsmaatschappijen hanteren wel een minumumtermijn, meestal van een maand. Maar voor je de moeite doet moet je je goed afvragen of het sop de kool wel waard is.

Hou rekening met de formaliteiten

Een verzekering schorsen is iets ingewikkelder dan aan je makelaar of verzekeringsmaatschappij gewoon een bericht sturen dat je een paar maanden niet-verzekerd wil zijn. Je moet hen ook de ‘groene kaart’ terugbezorgen. De ‘groene kaart’ ziet er sinds vorig jaar wit uit, en is de verzekeringskaart die het officiële bewijs is dat je een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebt afgesloten voor je voertuig. Als je ze inlevert, betekent dat dat je niet meer officieel verzekerd bent. Dat heeft grote consequenties. Je mag geen minuut meer met je auto rijden. Je auto moet ook op privéterrein gestald worden, en zowel rijden als parkeren op de openbare weg is verboden. En je bent uiteraard niet meer verzekerd tegen welke schade ook. Lees hier hoe je je autoverzekering kan opzeggen.

Nummerplaat terug

Sommige verzekeringsmaatschappijen vragen bovendien nog dat je voor het on hold-zetten je nummerplaat laat schrappen bij de DIV, de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen. Dat doe je door de DIV je nummerplaat toe te sturen. Nadien krijg je bericht dat je niet meer ingeschreven bent, en krijg je het teveel betaalde deel van de wegenbelasting terug. Om je auto nadien weer te laten inschrijven, moet je je verzekeraar verwittigen en opnieuw aankloppen bij de DIV voor een nieuwe nummerplaat. Laat je hetzelfde voertuig opnieuw inschrijven als eigenaar, dan hoef je de BIV (Belasting op Inverkeersstelling) niet meer te betalen. Maar je betaalt nog wél voor de nieuwe nummerplaat. Je merkt het meteen: ’t is ontzettend veel gedoe als het om een opschorting gaat die maar een maand of twee duurt…

Beveilig tegen diefstal

Misschien heb je naast de verzekering BA (Burgerlijke aansprakelijkheid) ook een mini-omnium lopen, die je verzekert tegen diefstal, storm of brand. Ook die dekking kun je een paar maanden opschorten. Vergeet wel niet dat je wagendan niet langer verzekerd is tegen diefstal of andere schade. Je stalt hem dus maar beter op een veilige, liefst afgesloten plaats.

