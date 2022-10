Kan je een schenking doen onder voorwaarden? En waar moet je op letten? “Door sommige voorwaarden moet je meer belastingen betalen”

Geld dat je geschonken hebt, kan je in principe niet meer terugkrijgen. Maar wat als je als schenker ooit in geldnood komt? Of de begiftigde belandt ‘op het verkeerde pad’? Of je wil niet dat je schoondochter of -zoon er met het geld vandoor gaat? “Je kan enkele voorwaarden aan je schenking koppelen, maar niet alles is mogelijk”, aldus onze geldexperte Ayfer Aydogan, advocaat aan de balie in Antwerpen. “En let op, want sommige voorwaarden zorgen ervoor dat je meer belastingen moet betalen.”