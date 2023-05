Kan je een domiciliëring zomaar zelf opzeggen? En wat is een permanente opdracht precies?

Spaargids.beEen domiciliëring biedt heel wat gebruiksgemak om je betalingen te regelen, maar ze houdt ook gevaren in. Toch kan je deze risico’s in de hand houden. Hoe doe je dat? En wat is het verschil tussen een domiciliëring en een bestendige opdracht? Spaargids.be legt het je hieronder uit.

Wat is een domiciliëring precies?

Met een domiciliëring geef je het recht aan je leveranciers (van bijvoorbeeld energie, bank en verzekeringen en tijdschriften) om het geld hiervoor zelf van je rekening te halen. Dat is makkelijk en, vooral, je vergeet het niet zelf te doen. Je hoeft dan ook geen onderbrekingen van je leveranciers te vrezen.

In de praktijk wachten bedrijven niet altijd tot ze toestemming op papier hebben om over te gaan toch domiciliëring. Soms baseren ze zich op een opgenomen mondelinge toestemming om dat al te doen en brengen ze de schriftelijke bevestiging achteraf in orde bij je bank.

Tip: Heel wat banken bieden gratis zichtrekeningen aan, inclusief gratis betaal- en kredietkaarten. Andere gaan nog een stap verder en betalen je zelfs een vergoeding wanneer je gebruik maakt van elektronisch betaalverkeer. Maar welke van de aangeboden formules zijn echt kosteloos? En zijn het wel volwaardige diensten? We bieden een handig overzicht.

Wat met fouten bij de betaling?

Maar wat als je vaststelt dat het bedrag dat de leverancier van je rekening haalt niet correct is of als je uiteindelijk toch geen schriftelijke toestemming gaf? Dan is er nog geen man overboord.

Ben je er snel bij en zie je de domiciliëring in je online banksysteem nog staan tussen de aangekondigde verrichtingen, dan kan je die nog weigeren.

Maar ook als ze al uitgevoerd is, kan je nog ingrijpen. Je hebt immers acht weken de tijd om de domiciliëring ongedaan te laten maken door je bank. Je hoeft daarvoor zelfs geen reden op te geven. Je bank is dan verplicht om het geld terug te storten.

Let wel: dit betekent niet dat je de betaling niet meer schuldig bent. Als jouw leverancier je bepaalde zaken of diensten heeft geleverd, blijft je rekening openstaan.

Hoe kan je een domiciliëring opzeggen?

Sinds 2014 kan je bank alleen nog de domiciliëringen blokkeren, niet meer beëindigen. Wil je dat toch doen, dan moet je rechtstreeks contact opnemen met je leverancier. In het geval van een verstoorde relatie doe je dat best met een aangetekend schrijven of toch minstens per e-mail, zodat je er een bewijs van hebt. Vermeld daarin je gegevens (naam, adres, woonplaats), IBAN en het nummer van het domiciliëringsmandaat.

Dat bewijs van opzegging kan van pas komen als je het bedrag later dan acht weken nadat het van je rekening werd afgehaald alsnog wil terugvorderen. Je moet dan wel bewijzen dat het mandaat niet meer van kracht was of een vonnis van de rechtbank kunnen voorleggen.

Je kan de risico’s echter ook beperken. Zo kan je bij je bankier een ‘zwarte’ lijst laten aanleggen van bedrijven die nooit tot domiciliëring op je rekening mogen overgaan. Of een ‘witte’ lijst van bedrijven die dat wél mogen.

Ook kan je bepalen dat domiciliëringen maar tot een bepaald bedrag kunnen of dat ze hoogstens één keer per week, maand of kwartaal mogen opgevraagd worden.

Bekijk ook: Op zoek naar een kredietkaart die qua voorwaarden en kosten het beste bij je past? Hier vind je een overzicht van de Mastercard- en VISA-kaarten die banken momenteel aanbieden.

Permanente opdrachten

Naast domiciliëringen zijn er ook permanente opdrachten. In dat geval ligt het initiatief tot betalen bij jezelf. Je gebruikt ze om elke maand hetzelfde bedrag naar dezelfde schuldeiser over te schrijven. Dat is handig voor bijvoorbeeld huurgeld of als je elke maand een bedrag wil overschrijven op de rekening van je kinderen.

Wil je de permanente opdracht stopzetten, dan kan je dat eenvoudig doen via je online banksysteem of bankkantoor. Je kan de permanente opdracht ook perfect enkele maanden onderbreken, bijvoorbeeld omdat je tijdens de zomermaanden geen gebruik wil maken van een abonnement.

Lees verder op Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.