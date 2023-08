Kan je de nieuwe - hogere - spaarrentes écht verzilveren? Testaankoop laat zich kritisch uit over getrouwheidspremies

OPROEP. Wil je meer geld overhouden? Toon ons je uitgaven en krijg persoon­lijk advies van onze experts

HLN is op zoek naar een kinderloos koppel dat deze maand hun uitgaven wil bijhouden. Ben jij bereid om met foto, voornaam, loon én je maandelijkse uitgaven in de krant te komen? Dan kan je rekenen op gratis en persoonlijk advies van onze financiële experts om jouw kosten naar omlaag te krijgen. Interesse? Vul dan hier het formulier in.