Kan je baas beslissen wanneer jij je verlof opneemt tijdens de zomervakantie? En wat als je kinderen hebt?

Voor veel ouders betekenen twee volle maanden zonder school aardig wat puzzelwerk om werk en gezin te organiseren. Een logische oplossing is om zoveel mogelijk verlof in te zetten. Maar kan je die vrije dagen zomaar opeisen? En kan je baas beslissen wanneer jij je verlof (niet) opneemt? Marijke Beelen, juridisch adviseur van hr-dienstenbedrijf Acerta.

Kan je baas zelf beslissen wanneer jij je verlof opneemt?

“Neen, maar ook niet omgekeerd. Als werknemer kan je niet eenzijdig beslissen wanneer je met vakantie gaat. Zowel het moment waarop vakantie wordt genomen als de duur ervan, moeten werkgever en werknemer in een gezamenlijk akkoord vastleggen. Dat kan zowel collectief als individueel."

“De vakantiereglementering organiseert een soort watervalsysteem. In de eerste plaats legt het paritair comité het jaar dat voorafgaat aan de vakantie vast wanneer de sector vakantie neemt. Vakantie vastleggen op het niveau van de sector gebeurt zeer weinig of zelfs niet. De bouwsector is zowat de enige sector die hier nog afspraken over maakt.”

“Indien de sector niets beslist, is het aan de ondernemingsraad om het moment en de duur van de vakantie te bepalen. Is er geen ondernemingsraad of heeft die niets beslist, dan is de werkgever samen met de syndicale afvaardiging aan zet. Als er ook geen syndicale afvaardiging is, beslist de werkgever in samenspraak met de werknemers. Maken zij geen afspraken over collectieve vakantie, dan komen werkgever en werknemer individueel overeen wanneer en hoe lang de werknemer met vakantie kan gaan.”



Heb je sowieso recht om tijdens het groot verlof vakantie te nemen om op je kroost te letten?

“Het Koninklijk Besluit dat de vakantiewetgeving uitwerkt, stelt dit als volgt: ‘wanneer het om gezinshoofden gaat, wordt de vakantie bij voorkeur toegekend tijdens de schoolvakantie’. In de huidige context lezen we ‘gezinshoofden’ doorgaans als ‘mensen met schoolgaande kinderen’. De reglementering geeft hier een indicatie, maar maakt deze bepaling niet dwingend, omdat er ‘bij voorkeur’ staat.”

“Nu kan een werkgever die vreest dat er problemen zullen optreden indien iedereen op hetzelfde moment vakantie wil nemen, hierover afspraken maken in zijn arbeidsreglement. Het is zo bijvoorbeeld mogelijk om een beurtrol in te voeren.”



Kan je verplicht worden al je verlof buiten de schoolvakanties op te nemen?

“Neen, ook hier gaat het om afspraken tussen werkgever en werknemer. Als die op een juiste manier tot stand zijn gekomen, en het collectieve verlof zou buiten de schoolvakantie vallen, kun je daar niets tegen doen. Valt de vakantie individueel af te spreken en wil je niet alles buiten de schoolvakanties opnemen, dan zal je in gesprek moeten gaan met je werkgever. Het einddoel is nog altijd een akkoord over tijdstip en duur.”

“Als dat echt niet mogelijk is, dan is er nog de arbeidsrechtbank. Maar de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend: doorgaans komen werkgever en werknemers wel tot een oplossing.”

Kan je baas eerder goedgekeurd verlof opnieuw intrekken?

“Eigenlijk niet. Als er een akkoord is, dan blijft dat akkoord overeind totdat dezelfde partijen die het akkoord hebben bereikt het veranderen. In de praktijk kan het zijn dat de werknemer niet kan bewijzen dat zijn verlof werd toegestaan. Als een werkgever dat intrekt, kan de werknemer daar niets aan doen."

“Het werkt ook omgekeerd: als vakantie werd vastgelegd, kan een werknemer die evenmin zonder meer verplaatsen. De werknemer moet ook een akkoord krijgen van de werkgever om dat akkoord nog te veranderen. Over het tijdstip en hoe lang iemand vakantie neemt, is de bottomline altijd: een akkoord tussen de werkgever en werknemer(s) legt het vast.”

Is thuiswerken een oplossing voor wie onvoldoende verlof heeft voor de kinderen?

“Thuiswerken is werken tegen een loon. Voor werknemers komt daar nog ‘onder gezag van een werkgever’ bij. Thuiswerken kan een uitweg zijn omdat - als je kinderen niet thuis zijn - je bijvoorbeeld rustiger kunt werken, maar je moet werken. Vakantie betekent juist dat je niet moet werken, met behoud van loon. Thuiswerken is dus geen alternatief voor vakantie."

“Wel mag je om bijvoorbeeld een leverancier of een reparateur te ontvangen, vragen om occasioneel thuis te werken. Je werkt dan aan huis en vervolgens kun je die persoon binnenlaten zonder dat je hiervoor een vakantiedag moet opofferen.”



En wat met de niet-ouders die geen verlof opnemen: moeten zij opdraaien voor het extra werk ‘door’ thuisblijvende ouders?

“Dat staat los van vakantiewetgeving en hangt af van hoe het werk georganiseerd is. Het is mogelijk dat werknemers die uit vakantie terugkomen een stapel werk op hun bureau of werkplaats vinden, of een mailbox hebben die enkele dagen leeswerk vergt. Het is ook mogelijk dat het werk tijdens de vakantie door collega’s wordt overgenomen."

“Dat hangt ook wel af van de aard van het werk: een kassier(ster) zal de klanten die tijdens het verlof kwamen winkelen niet meer kunnen bedienen. Iemand die heel gespecialiseerde taken heeft, kan weleens tegenkomen dat het werk zich tijdens de vakantie heeft opgestapeld. Toch moeten werkgevers hiermee opletten: het werk moet zo georganiseerd zijn dat élke werknemer vakantie kan opnemen.”

