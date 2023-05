Kan gescheiden Franky (65) de afspraken met zijn ex ongedaan maken? “Ik leef nu met maar 300 euro per maand”

Franky Van Bouchaute wil uit geldnood bepaalde afspraken met zijn ex ongedaan maken. Vlak na hun scheiding werd hij getroffen door een hersentrombose, waardoor hij niet meer kon werken. Alsof dat nog niet genoeg was, ging zijn zakenpartner er met al zijn bezittingen vandoor. “Ik leef nu al enkele jaren jaar in armoede”, getuigt hij. Kan je in zo’n geval de overeenkomst met je ex herzien? Advocaat familierecht dr. Sven Eggermont geeft advies.