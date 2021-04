Kan een online makelaar dezelfde service bieden als een fysieke makelaar?

Waar begin je als je een verzekering voor je auto wil afsluiten? De verzekeringsmarkt in België is heel uitgebreid. Je kan zelf uitzoeken welke verzekering het best bij je past, maar je kan je ook laten helpen door een verzekeringsagent of makelaar, al dan niet online. Independer.be legt uit wat de mogelijkheden zijn.

Wat is de taak van de makelaar?

De termen ‘makelaar’ en ‘verzekeringsagent’ worden vaak door elkaar gebruikt. Maar er is wel degelijk een verschil tussen beide.

Een verzekeringsagent is een tussenpersoon die werkt met slechts één verzekeraar per product. De verzekeringsagent kan je dus enkel contracten aanbieden van de verzekeringsmaatschappij waarmee hij, voor dat type verzekering, een overeenkomst heeft. Een voorbeeld van zo’n verzekeringsagent is de bankverzekeraar. De bank verkoopt als verzekeringsagent enkel verzekeringsproducten van zijn groep. Een vergelijking tussen autoverzekeringen van verschillende verzekeraars, kan een verzekeringsagent je dus niet bieden.

Een makelaar daarentegen werkt onafhankelijk van verzekeringsondernemingen. Hij kan je een vergelijking tussen verschillende autoverzekeringen voorleggen en je adviseren welke verzekering het best aansluit bij jouw wensen. Hij sluit het contract ook voor je af.

Afhankelijk van de overeenkomst tussen de makelaar en de verzekeraars waarmee hij samenwerkt, zorgt hij voor alle administratie en staat hij je bij in de afhandeling wanneer je schade hebt. De makelaar ontvangt, afhankelijk van hoe uitgebreid zijn takenpakket is, een commissie van de verzekeraar. De commissie die de verzekeraar aan de makelaar betaalt, is een vergoeding voor de diensten die de makelaar voor zijn rekening neemt. De verzekeraar moet voor deze diensten dus geen eigen personeel inschakelen.

Sommige verzekeraars werken uitsluitend met makelaars, andere, de ‘direct writers’, maken het mogelijk om ofwel via een makelaar ofwel zonder tussenpersoon een verzekering af te sluiten.

In het laatste geval betaal je als consument niet méér dan dat je zou betalen als je je rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij verzekert.

Fysieke makelaar versus Online makelaar

Een fysieke makelaar ontvangt je op afspraak in zijn kantoor. De makelaar krijgt een gezicht en zal, wanneer je een jarenlange vertrouwensrelatie met hem opbouwt, perfect weten wat je wensen zijn. Nadeel is wel dat je vaak enkel terecht kan tijdens de kantooruren en dus vrijaf zal moeten nemen wanneer je hem wenst te spreken.

De online makelaar maakt het mogelijk om je verzekering te regelen op het moment dat het jou het beste past. Net zoals je je bankzaken vaak al online regelt, kan je ook je verzekeringen online afsluiten, wijzigen en opzeggen. Wanneer je je persoonlijke gegevens en de kenmerken van je auto invult, stelt de online makelaar je de verzekeringen voor die aan je wensen voldoen. Je kan op elk moment de voorstellen vergelijken, de polisvoorwaarden in detail bekijken en prijzen vergelijken. Heb je bijkomend advies nodig, dan is de online makelaar vaak bereikbaar via telefoon, e-mail of andere elektronische kanalen, zoals bijvoorbeeld Whatsapp. Wanneer je beslist hebt welke verzekering het beste bij je past, is die meestal in een paar muisklikken afgesloten.

