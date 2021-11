Kan 5G ook onze telecomabonnementen goedkoper maken?

MijntelcoNog voor het eind van 2021 wordt beslist of er een nieuwe telecomspeler bij mag komen in ons land. De federale regering wil met zo’n vierde telecompion de uitrol van 5G in België in goede banen leiden én voor goedkopere telecomabonnementen zorgen. De deelstaten geven echter tegengas. Komt het er effectief van? En zo ja: zal je dan effectief minder moeten betalen voor je telecomdiensten of blijven we de slechtste – lees: duurste – leerling van de Europese klas? Mijntelco.be zocht het uit.

De Belg betaalt van alle Europeanen al decennialang het meest voor internet, digitale tv en telefonie. Surfen in België kost volgens Test Aankoop gemiddeld 30 procent meer dan in onze buurlanden. De reden? Telenet en Proximus – en in mindere mate Orange – verdelen de koek en beconcurreren elkaar op verschillende vlakken, behalve als het op de prijzen aankomt. Die worden zelfs elk jaar de hoogte ingejaagd. Bovendien wordt de uitrol van het mobiele netwerk van de toekomst, 5G, in andere landen al volop ontwikkeld, terwijl we in België achterophinken door politiek getalm en gekibbel.

5G-veiling

De federale regering wil alvast een stukje van het 5G-netwerk voorbehouden voor een nieuwe speler, in de hoop zo de telecommarkt te kunnen openbreken en de prijs voor de consument te doen dalen. Uit een studie in opdracht van het Overlegcomité blijkt namelijk dat de komst van een vierde telecomspeler de prijzen voor internet, tv en gsm met 13 procent zou doen dalen.

Tegelijk zouden die gunstige tarieven meer mensen over de streep kunnen trekken om zich te connecteren. De groei van het aantal verbindingen wordt geschat op 10 procent. Het antwoord op de politieke vraag – komt er een vierde speler? – is voer voor de komende weken en blijkt dus nodig alvorens de 5G-veiling van start kan gaan, waarbij de frequenties voor het supersnelle 5G-netwerk in ons land onder de hamer zullen gaan.

Quote Als één regio absoluut geen vierde speler wil, dan zit het dossier geblok­keerd. Als we nu de deur sluiten, dan installe­ren we de facto een ‘tripolie’. Petra De Sutter, Minister van Telecom (Groen)

Deelstaten stribbelen tegen

De deelstaten blijven echter tegenstribbelen wat de komst van een nieuwe speler betreft, met elk hun eigen redenen. Vlaanderen is bezorgd over een mogelijke verstoring van de concurrentie. Zo zouden de winsten van operatoren op mobiele diensten met zo’n 40 procent dalen. Aan Franstalige zijde is er vooral bezorgdheid over de effecten op milieu en gezondheid, onder andere door straling. Het energieverbruik zou dan weer met 15 procent toenemen en vooral in Brussel, dat bovendien zeer strenge stralingsnormen hanteert, zou dat een probleem vormen.

De federale regering heeft onlangs een finaal voorstel op tafel gelegd, waarbinnen ruimte is voor een nieuwe speler. Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) spreekt van een ‘unieke kans’ voor de toekomst. “Als één regio absoluut geen vierde speler wil, dan zit het dossier geblokkeerd. De veiling legt de toekenning van het spectrum voor twintig jaar vast. Als we nu de deur naar een vierde speler sluiten, dan installeren we de facto een ‘tripolie’.”

Tip: Of er effectief een vierde telecomspeler komt en de prijzen zullen dalen, blijft dus nog enkele weken afwachten. Als je nu al zo’n gunstig mogelijk telecomabonnement wilt, kan je je huidige leverancier altijd vergelijken met die van anderen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijntelco:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijntelco. Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele tefefonie, televisie en vaste lijn.