Kamercommissie keurt betalingsuitstel consumentenkredieten goed

06 mei 2020

12u47

De Kamercommissie Economie heeft een wetsvoorstel van CD&V en PS goedgekeurd dat het mogelijk maakt betalingsuitstel te geven voor de afbetaling van consumentenkredieten voor gezinnen die kampen met inkomensverlies door de coronacrisis.

De tekst voorziet dat de kredietgever op vraag van de kredietnemer uitstel van betaling kan verlenen voor een termijn van maximum drie maanden, eenmalig verlengbaar met nog eens drie maanden. Enkel N-VA onthield zich bij de stemming, al was dat veeleer om technische redenen. De tekst moet nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer.

Aan het voorstel voor betalingsuitstel zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo moet minstens één van de kredietnemers een inkomensverlies lijden ten gevolge van de coronacrisis. Daarnaast mag de betalingsachterstand van de kredietnemer niet meer dan één maandelijkse aflossing bedragen op 1 april 2020.



Indien op het moment van de aanvraag de kredietnemer meer dan 25.000 euro spaargeld heeft, is de kredietgever niet meer verplicht om een uitstel toe te kennen.

Oorspronkelijk hadden PS en CD&V elk afzonderlijk een voorstel ingediend, maar vorige week kwam het tot een compromis over een gezamenlijke tekst. N-VA diende nog amendementen in, onder meer om een ondergrens van 100 euro in te voeren om gebruik te kunnen maken van de maatregel, maar die haalden de eindmeet niet.

