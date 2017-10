Kaaimantaks viseert ook centen van vakbonden: "Pure symboolpolitiek" DDW

05u45 0 thinkstock Geld De regering sluit een reeks achterpoortjes in de Kaaimantaks. Die werd twee jaar geleden ingevoerd om Belgen achter fiscale constructies in belastingparadijzen te belasten, maar bracht tot nu toe veel te weinig op. Meest opvallende aanpassing is dat nu ook de buitenlandse winsten van feitelijke verenigingen, zoals vakbonden en mutualiteiten, in het vizier komen. De bonden reageren schouderophalend.

Het ACV zegt dat het correct belastingen betaalt op het deel van z'n stakingskas dat zich in het buitenland bevindt, ABVV en ACLVB ontkennen dat ze buitenlandse rekeningen hebben. "Dit is pure perceptiepolitiek", aldus de ACLVB.

Lees ook Regering dicht gaten in Kaaimantaks

68 miljard euro: zoveel Belgische centen zouden er geparkeerd zijn in belastingparadijzen. Om de landgenoten achter ingenieuze fiscale constructies te belasten, voerde de regering-Michel twee jaar geleden de Kaaimantaks in. Maar die bracht tot nu toe te weinig op omdat de taks kon worden ontweken via vele tussenstructuren. Daarom keurde de ministerraad afgelopen vrijdag een aanscherping van de wet goed, die meerdere achterpoortjes sluit.

Explosief

Opvallend en behoorlijk explosief is dat de taks ook wordt uitgebreid naar buitenlandse inkomsten van feitelijke verenigingen, zoals vakbonden en mutualiteiten. Open Vld opende dat debat enkele maanden geleden, maar het wetsontwerp van financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) gaat verder. Hij viseert niet alleen juridische constructies - die de bonden blijkbaar niet hebben - maar ook de rekeningen.

"Pure perceptiepolitiek"

De vakbonden reageren schouderophalend. "Wij hebben inderdaad een deel van onze stakingskas in het buitenland geparkeerd", klinkt het bij ACV. "Niet om fiscale redenen, maar om ons te beschermen voor mocht er ooit een regering komen die beslag probeert te leggen op ons geld. Dit geld staat echter niet in fiscale paradijzen, maar in andere Europese landen. En daar worden correct belastingen op betaald." ABVV ontkende eerder buitenlandse gelden te hebben en dat doet ook de liberale vakbond ACLVB. "Van Overtveldt mag onze boeken komen inkijken, hij zal niks vinden. Dit is pure perceptiepolitiek van een minister die liever symbolische strijdjes voert dan achter de fraudeurs aan te gaan." Dat spreekt Van Overtveldt tegen. "Deze regering was de eerste om constructies op belastingparadijzen te belasten." (DDW)