Journalist Björn Soenens slaapt liefst in een Airbnb om te besparen: “Maar aan musea en eten kan ik op vakantie wel geld uitgeven”

Welke bankkaart gebruik je best op vakantie? En is betalen met QR-code goedkoper? “Geld afhalen met de creditcard kan tot 15 euro extra kosten”

Een vuistregel die je vaak hoort: geld afhalen is goedkoper met je gewone bankkaart dan met je kredietkaart zoals Visa of Mastercard. Maar dat blijkt niet altijd zo te zijn. Hoe zit het op jouw vakantiebestemming, en bij jouw bank? Wij doken in de tarieven én vertellen waar je op moet letten: “Soms betaal je in het buitenland een vergoeding aan de eigenaar van de geldautomaat.”