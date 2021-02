Jordan Belfort, de echte ‘Wolf of Wall Street’, wou dat hij zelf het GameStop-plan bedacht had. Maar hij waarschuwt ook: “Wees voorzichtig”

Jordan Belfort, de man op wie de Hollywoodkaskraker ‘The Wolf of Wall Street’ is gebaseerd, noemt de spraakmakende strijd op de beurs van kleine beleggers tegen grote beleggingsfondsen - David versus Goliath - “geweldig”. Anderzijds waarschuwt hij investeerders voor de grote financiële klappen die ermee gepaard kunnen gaan.

Wie Jordan Belfort niet kent, heeft het Guinness World Record van 569 keer het woord ‘fuck’ in één film gemist. We hebben het natuurlijk over de memorabele grofgebekte blockbuster ‘The Wolf of Wall Street’ van regisseur Martin Scorsese, met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol.

Miljarden

‘The Wolf of Wall Street’ vertelt het waargebeurde verhaal van Jordan Belfort, nu 58 jaar oud. Een voormalige beursmakelaar die in de jaren negentig miljarden verdiende op de kap van de gewone Amerikaan, met schimmige en illegale praktijken. Belfort hield er een extravagante levensstijl met veel seks, drugs en alcohol op na. In 1999 werd hij veroordeeld tot 22 maanden in de gevangenis nadat hij had toegegeven fraude te hebben gepleegd door onder meer beursmanipulatie.

‘The Wolf of Wall Street’ heeft zijn leven intussen een ommezwaai gegeven. Hij geeft nu dure lezingen en motivatiespeeches wereldwijd.

Volledig scherm Acteur Leonardo DiCaprio als 'The Wolf of Wall Street'. De film is gebaseerd op de gelijknamige memoires die Jordan Belfort schreef over zijn tijd op Wall Street nadat hij bijna twee jaar in de gevangenis zat. © kos

Rollen omgekeerd

De ex-beursmakelaar steunt de acties van de kleine Reddit-beleggers, laat hij verstaan in een interview met Sky News. De kleine investeerders hebben de beurskoersen van onder meer de noodlijdende gamewinkelketen GameStop tot ongekende hoogte geduwd, om een statement te maken tegen grote professionele beleggers die speculeren op een koersdaling.

Door de koersexplosies worden zogeheten shortsellers, die geld verdienen als ze correct voorspellen dat een beurskoers zal zakken, opgezadeld met zware verliezen. En GameStop, dat begin dit jaar bijna gedoemd was om kopje onder te gaan, werd plots miljarden waard. Hier meer info over de werking van het spraakmakende kat-en-muisspel op Wall Street.

Belfort vindt het “bevredigend” om hedgefondsen te zien lijden. “Het is schokkend, geweldig en bevredigend om een beetje van de pijn naar de kant van de hedgefondsen te zien bewegen”, zegt hij aan Sky News. Die fondsen delen al sinds mensenheugenis meppen uit aan de kleine jongens”, zegt de voormalige bankier. Belfort zegt dat het GameStop-plan een goed plan was - eentje waarvan hij wou dat hij het zelf had bedacht.

Volledig scherm Jordan Belfort. © Photo News

‘Verknipte Robin Hood’

Belfort vergelijkt de handelswijze van de amateur-investeerders met het beursspel waar hij beroemd en berucht mee werd, maar dat uiteindelijk ook zijn ondergang betekende. “Dit is 1999 helemaal opnieuw en daarom smeek ik iedereen om alstublieft heel voorzichtig te zijn”, zegt hij.

De ‘Wolf of Wall Street’ pakte het jaren geleden wel ietwat anders aan om zelf te winnen en tegelijk grote jongens te verslaan. Belfort werd schatrijk door de beurskoers van bijna waardeloze aandelen in kleine bedrijfjes - penny stocks - op te kopen, om ze met immense winsten door te verkopen. Daarbij werden onwetende beleggers bedrogen en opgelicht.

Zakenblad Forbes omschreef hem in 1991 in een eerste kritische portret als een “verknipte Robin Hood die neemt van de rijken om het aan zichzelf en zijn vrolijke bende makelaars te geven”. Zelf rechtvaardigde Belfort zijn praktijken: “We contacteren investeerders met geld. Ik zou niet met mezelf kunnen leven als ik mensen bel die 50.000 dollar per jaar verdienen en ik met het schoolgeld van hun kind ga lopen.”

Zeepbel

De saga rond de kleine beleggers en bedrijven als GameStop zal deze beursweek ongetwijfeld opnieuw volop in de aandacht staan. Oproepen op Reddit tot het stuwen van de zilverprijs leidde maandag alvast tot een flinke stijging van de prijs van het edelmetaal.

Quote Iedereen moet heel voorzich­tig zijn. Als het knapt, is het zoals een vallend mes proberen te vangen Jordan Belfort

De vraag is onder meer wanneer de zeepbel knapt. Veel toezichthouders hebben daarvoor al gewaarschuwd. Ook volgens de ‘Wolf of Wall Street’ is het einde van de Gamestop-mania nabij en zal het daarna snel weer business as usual zijn. Hoezeer hij ook de acties van de kleine beleggers bewondert, volgens hem zullen de hedgefondsen die snel halt toeroepen.

“Het gevaar zit ‘m erin dat Wall Street, en zeker hedgefondsen, experten zijn in het identificeren van wat we ‘inefficiënties in de markt’ noemen. Dit is nu een inefficiëntie in de markt en ze zullen zien dat ze die snel kunnen stoppen.” Belfort waarschuwt: “Dit zal niet lang duren... Iedereen moet voorzichtig zijn. Als het uit elkaar spat, is het als een vallend mes proberen te vangen.”

Volledig scherm Archiefbeeld van ex-fraudeur Jordan Belfort (R) in zijn speedboot nabij het tropische eiland St. Barts. © Jordan Belfort

Casino

En ook al zijn er nu verschillende win-verhalen van particuliere beleggers die een aardige cent - soms veel meer dan dat - hebben verdiend door mee op de kar te springen, er zijn ook heel veel verliezers. Het is als gokken in het casino, legden onze beursexperts eerder al uit.

Voorzichtig

“Ik smeek iedereen om alstublieft voorzichtig te zijn", stelt Belfort. “Het is een geweldige opportuniteit voor mensen om geld te verdienen - en iedereen zit binnen en verveelt zich - maar wees voorzichtig. Als de gewone man er mee instapt, dat is het moment dat het gaat crashen.”

“Je weet nooit wanneer dat moment er komt. Maar het komt altijd, uiteraard, want de dingen zullen uiteindelijk altijd opnieuw hun fundamentele waarde krijgen. Zorg ervoor dat als je investeert in dit type hot stocks, je enkel investeert wat je kan permitteren om te verliezen”, zegt Belfort nog. “En als je geld zou verdienen, haal de originele investering eruit en speel met ‘het geld van het huis’. Dat is mijn raad aan iedereen.”

Bekijk ook:

Volledig scherm Leonardo DiCaprio in ‘The Wolf of Wall Street’. © AP