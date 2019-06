Jongeren zetten helft van hun geld op spaarboekje ttr

18 juni 2019

11u13 0 Geld Twintigers en dertigers worden soms “big spenders” genoemd, maar uit een recent onderzoek van de online spaarbank Santander Consumer Bank blijkt dat gemiddeld de helft van het geld dat ze bezitten op een spaarrekening staat.

België blijft het spaarland bij uitstek. Begin dit jaar stond er een recordbedrag van 270 miljard euro op de gereglementeerde spaarrekeningen in ons land. Volgens een onderzoek van Santander Consumer Bank, waarbij 600 Belgen in maart bevraagd werden, hebben we gemiddeld 43 procent van ons totaal financieel vermogen op een spaarrekening staan.

Het spaarboekje is vooral populair bij jongeren, zo blijkt uit het onderzoek. Jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar hebben gemiddeld 50 procent van het geld dat ze bezitten op een spaarrekening staan. Bij 25- tot 34-jarigen is dat 53 procent. Ter vergelijking: bij ouderen schommelt dit tussen 38 en 42 procent.

Meer sparen

Ondanks het feit dat sparen nog maar weinig opbrengt - gezien de lage rente - blijkt uit de bevraging dat 57 procent van de Belgen de intentie heeft om meer geld op zijn spaarboekje te zetten. Liefst 83 procent van de jongeren tussen 18 en 24 jaar zegt de komende maanden nog meer te sparen. Bij de ouderen is dit 58 procent.

Volgens het onderzoek staat onze spaarrekening vaak bij dezelfde bank als waar we ook een zichtrekening hebben. Of beter gezegd: bij de bank waarmee we al van jongs af aan verbonden zijn. Zélfs als de rente veel lager is dan bij een andere bank, blijkt dit het geval te zijn. Slechts iets minder dan één op de vijf Belgen (17 procent) heeft zijn spaarboekje bij een andere bank dan zijn lopende rekeningen.