Zoveel verdien je als technieker

Kristina Rybouchkina

23 maart 2020

08u00

Bron: jobat.be 2 Salaris Techniekers houden machines in fabrieken, bedrijven en ziekenhuizen draaiende. Ze zorgen dat er energie wordt opgewekt en maken dat we thuis elektriciteit hebben en online kunnen surfen. Zonder techniekers vlogen er geen vliegtuigen, waren er geen auto’s en konden we openbaar vervoer vergeten. Maar hoeveel verdien je eigenlijk in zo’n onmisbare job? Techniekers houden machines in fabrieken, bedrijven en ziekenhuizen draaiende. Ze zorgen dat er energie wordt opgewekt en maken dat we thuis elektriciteit hebben en online kunnen surfen. Zonder techniekers vlogen er geen vliegtuigen, waren er geen auto’s en konden we openbaar vervoer vergeten. Maar hoeveel verdien je eigenlijk in zo’n onmisbare job? Jobat.be zocht het voor je uit.

Ingenieur elektrotechnologie: 5.190 euro

Ingenieurs op het gebied van elektrotechnologie verdienen volgens het Belgisch statistiekbureau Statbel het meest van alle technische profielen. Gemiddeld is dat 5.190 euro bruto per maand. Bij zo’n riant salaris komt wel heel wat verantwoordelijkheid kijken. Als ingenieur elektriciteit, elektronica of telecommunicatie moet je namelijk alle technische systemen bij je werkgever continu in het oog houden en verbeteren. Soms sta je ook in voor het ontwerp van nieuwe toepassingen, of voer je onderzoek.

Vliegtuigtechnicus: 4.547 euro

Ook technici in de maritieme sector en de luchtvaart verdienen goed kun boterham. Als jij je wil specialiseren in een van die twee domeinen, kan je rekenen op een gemiddeld loon van 4.547 euro bruto. Het lijkt misschien eentonig om ‘alleen maar’ aan schepen of aan vliegtuigen te werken, maar niets is minder waar. Beide komen in ontelbare uiteenlopende modellen en kunnen zo veel verschillende mankementen vertonen dat geen twee dagen hetzelfde zijn.

Procesoperator: 3.901 euro

Als procesoperator hoor je tot de groep ‘technici voor het beheer en de controle van industriële processen’. Je job is dan ook om de productieprocessen binnen jouw bedrijf op te volgen, meestal in een volcontinu of een ploegensysteem. Dat betekent dat je alle machines correct instelt en erop toeziet dat er geen storingen optreden. Gebeurt dat toch, dan help je die oplossen. Tegelijkertijd hou je de kwaliteit van de productie in de gaten. Daarvoor krijg je op het einde van de maand gemiddeld 3.901 euro bruto uitbetaald.

Technisch tekenaar: 3.805 euro

Geen enkel technisch project kan tot een goed einde komen zonder een goed uitgetekend plan. Technische tekenaars vervullen dus een sleutelrol in elke organisatie die ook maar iets met bouw, industrie, elektriciteit of elektromechanica te maken heeft. Ben jij een kei in AutoCAD, Inventor, SolidWorks en soortgelijke programma’s, of wil jij je er graag in verdiepen? Dan mag je ongeveer 3.805 euro op je loonbrief verwachten.

Elektricien: 3.067 euro

Het gemiddelde brutoloon in de bouw bedraagt volgens Statbel 2.689 euro bruto. Heb je een opleiding tot elektricien gevolgd, dan zal je salaris een stuk hoger liggen. Installateurs en reparateurs van elektrische apparatuur en leidingen verdienen namelijk zo’n 3.067 euro per maand. Slaag je erin om je na enkele jaren op te werken tot verantwoordelijke, dan zal je als toezichthoudend personeelslid in de bouw ruim 3.868 euro bruto verdienen.

Tip: Bereken hier zelf je loon met de Loonwijzer.

Variaties zijn mogelijk

Alle bovenstaande cijfers zijn gemiddelden. Hoeveel je precies verdient hangt af van heel wat verschillende factoren. De opleiding die je hebt gevolgd, bijvoorbeeld. Volgens de laatste cijfers van het Salariskompas bedraagt het gemiddelde startloon van een werknemer zonder hoger diploma in productie en techniek 2.565 euro. Heb je een universitaire studie achter de rug, zal je eerste loon rond de 2.832 euro schommelen. Hoe meer ervaring je opdoet en hoe meer verantwoordelijkheden je opneemt, hoe meer je loon stijgt.

Ook de sector waarin je aan de slag gaat speelt een rol. Zo betaalt de chemische en farmaceutische industrie het best, met een gemiddelde van 4.405 euro over de hele sector. Ook energie- en milieubedrijven zijn goede betalers (4.040 euro), net als de elektronica en technologische industrie (3.897 euro). De textielindustrie (3.086 euro) en de mediasector (2.968 euro) scoren op dat vlak gemiddeld genomen minder goed.

Tenslotte valt ook op dat vrouwen in de techniek anno 2020 nog steeds een pak minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Het gemiddelde loon voor mannelijke niet-kaderleden in productie en techniek bedraagt namelijk 3.315 euro bruto, terwijl het gemiddelde bij dames met 2.897 euro ruim 400 euro lager ligt.

Lees meer op Jobat.be:

Hoeveel bedraagt de vergoeding voor thuiswerk?

Dit zijn de 30 meest gevraagde jobs in techniek

Zoveel verdien je als productiearbeider

Bron: jobat.be.