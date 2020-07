Zoek je werk? De Oosterweelwerf biedt heel wat jobkansen Matthias Van Milders

01 juli 2020

08u11

Bron: jobat.be 0 Jobs Antwerpen is de komende jaren in de ban van de Oosterweelverbinding. De ‘werf van de eeuw’ biedt werk aan zowat 2.100 bouwvakkers, maar ook andere krachten zijn nodig. Antwerpen is de komende jaren in de ban van de Oosterweelverbinding. De ‘werf van de eeuw’ biedt werk aan zowat 2.100 bouwvakkers, maar ook andere krachten zijn nodig. Jobat.be bekeek enkele van de functieprofielen die het meest in trek zijn.

Bekister-ijzervlechter

Je bouwt mee aan betonconstructies op de Oosterweelwerf. Jij zorgt voor de mallen en installeert ijzeren vlechtwerk. Daarom moet je beschikken over wiskundige kennis, maar je moet ook plannen kunnen lezen. Ruimtelijk inzicht is erg nuttig en je bent niet bang van uitdagend fysiek werk.

Tip: Bekijk hier alle openstaande vacatures in de bouw.

Teamleider tunnelveiligheid

Nieuwe tunnels moeten het verkeer in en rond Antwerpen vlot trekken én de leefbaarheid garanderen. Als teamleider tunnelveiligheid leid je het team dat de tunnels ontwerpt. Je bent een ingenieur met goede kennis van de wetgeving rond tunnelveiligheid en -ontwerp.

Bewakingsagent

Voor de Oosterweelwerf komen niet enkel bouwprofielen in aanmerking. Zo is er ook werk voor bewakingsagenten. Ben jij diplomatisch en kan je probleemoplossend denken? Dan sta je binnenkort misschien mee in voor het vermijden van diefstal, vandalisme of sabotage op de werf.

Preventieadviseur

De Oosterweelwerf wil een veilige werf zijn. Als preventieadviseur heb je oog voor veiligheid, welzijn, gezondheid en milieu op de werf. Zo weinig mogelijk arbeidsongevallen, dat is jouw streefdoel. Enige ervaring in de bouw en een getuigschrift preventieadviseur niveau I of II zijn aangewezen.

Communicatiedeskundige

Een gigantische werf als Oosterweel belangt erg veel mensen aan. Eind 2019 lanceerde Stad Antwerpen al ‘De Grote Verbinding’, de grootschalige campagne die burgers over de werken van Oosterweelverbinding informeert en sensibiliseert. Als communicatiedeskundige weet je natuurlijk als geen ander hoe je efficiënt communiceert op maat van je doelgroepen, en welke kanalen je daar best voor inzet.

Mobiliteitsdeskundige

Oosterweel kan haast niet anders dan verkeershinder veroorzaken. Dankzij de mobiliteitsdeskundige blijft die echter beperkt tot het minimum. Je sleutelt mee aan de zogenaamde minderhindermaatregelen, regelt doorstroming en bereikbaarheid en werkt aan maximale verkeersveiligheid.

Tip: Ontdek hier hoeveel je verdient in de bouwsector.

Lees ook:

Dit zijn dé 25 meest gevraagde bouwjobs

In welke werkomgeving presteer jij best?

Werk in de bouw is steeds meer teamwerk

Bron: Jobat.be. HLN.be, Lantis, VDAB