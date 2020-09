Zo zorg je voor een cv dat to the point is Joni Horemans

28 september 2020

11u30

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Wil je vermijden dat je cv al na een halve minuut de (virtuele) prullenmand intuimelt? Dan is de essentiële tip van Wil je vermijden dat je cv al na een halve minuut de (virtuele) prullenmand intuimelt? Dan is de essentiële tip van Jobat.be : hou het beknopt. Er is namelijk geen rekruteerder ter wereld die tijd over heeft om àlle details van jouw werkleven te doorploegen. De volgende info mag wel niet ontbreken.

1. Privégegevens

Sommige mensen kunnen behoorlijk overdrijven met de privéinfo op hun curriculum vitae. Om te beginnen is vooral je naam cruciaal, net als je telefoonnummer en je mailadres. Zo kan de recruiter je meteen bereiken als er interesse is en weet hij/zij hoe je aan te spreken. Je woonplaats kan soms handig zijn, als er bijvoorbeeld gevraagd werd naar kandidaten uit de regio. Ook een rijbewijs is voor sommige vacatures van tel.

Zaken als je volledige adres, leeftijd, burgerlijke staat, geboorteplaats, nationaliteit, namen en leeftijden van je gezinsleden of een foto zijn eigenlijk allemaal geen must en worden pas relevant als je effectief een job aangeboden krijgt.

2. Studies

Natuurlijk moet je wel je studies vermelden. Een werkgever zal altijd willen weten in welke domeinen je geschoold bent. Vermeld naast je hoogst behaalde graad dus zeker welke studierichting(en) en cursussen je hebt gevolgd, aan welke onderwijsinstelling en wanneer. Een relevante scriptie of thesis hoort hier soms ook thuis. Zelfs een studie die je niet afrondde kan in sommige gevallen nuttig zijn om te vermelden, toch zeker als die aansluit bij de job waarvoor je solliciteert. Noteer dan hoeveel jaar je je er in hebt verdiept.

3. Werkervaring

Als je al een decennium of langer aan het werk bent of in een sector werkt waar je vaak van functie en/of jobinhoud verandert, kan dit onderdeel behoorlijk lijvig worden. Hou altijd je lezer in het achterhoofd, en zorg dus voor een overzichtelijke opsomming van je meest relevante werkervaring. Zet er kort bij welke taken je uitvoerde. Studentenjobs die je 20 jaar eerder uitvoerde of hobby’s noteren? Echt niet nodig.

Voor starters is het een beetje anders. Omdat die in de regel amper ervaring genoeg hebben om zelfs één A4'tje te vullen, mogen zij wél studentenjobs, stages, vrijwilligerswerk of engagementen in jeugdbewegingen of verenigingsleven vermelden, of hobby’s waaruit karakter of een teamplayermentaliteit spreekt.

4. Competenties

Een belangrijk onderdeel dat soms een stiefmoederlijke behandeling krijgt. Je talen- en bijzondere computerkennis (Office, Google docs, Photoshop, Indesign, Wordpress, enz) kaderen hieronder, maar evengoed je management skills of communicatievaardigheden. Speel in op de vacature door voornamelijk de eigenschappen te belichten waar de vacaturetekst specifiek om vraagt. Probeer de competenties die je jezelf aanmeet kort te onderbouwen. Als je Frans bijvoorbeeld echt wel heel goed is omdat je een jaar in Parijs woonde, geef dit dan mee.

5. Algemeen

Je cv is jouw visitekaartje. Het moet een goede eerste indruk zijn, geen biografie van jouw (werk)leven. Hou het maximum bij één (weinig ervaring) of twee (al wat meer ervaring) A4's. Voor bepaalde projecten of visuals kan je altijd doorlinken naar een online portfolio of je LinkedIn-profiel. Andere sociale media-accounts zijn eigenlijk alleen maar relevant als je een job als sociale media-redacteur of iets dergelijks beoogt.

Referenties kunnen zeker, maar beperk je tot 2 of 3 namen en check uiteraard bij de personen in kwestie of ze wel akkoord gaan. Bovenaan je cv in 2 à 3 regels je werkprofiel samenvatten is ook in opmars bij sollicitanten, maar dat is natuurlijk ook niet bij élke functie aan de orde.



Bron: jobat.be.

