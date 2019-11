Zo wordt jouw eindejaarspremie berekend Charlotte Fouquet

18 november 2019

Bron: jobat.be 1 Salaris Nog even wachten en we zitten weer volop in de eindejaarsperiode. Voor veel mensen betekent dat een gezellige tijd die met familie en vrienden wordt doorgebracht. Maar december kan ook een dure maand zijn. De eindejaarspremie is voor veel werknemers dan ook een welkom extraatje. Benieuwd hoeveel jouw eindejaarspremie zal bedragen? Hieronder leggen we uit hoe ze wordt berekend.

Geen algemene regels

Wat de eindejaarspremie betreft, kennen we in ons land geen algemene wetgeving. Het wordt op sectoraal niveau beslist of er een premie wordt toegekend, en hoe die wordt berekend, met name door de paritaire comités.

Jan Martens, juridisch adviseur SD Worx: “Niet alle sectoren kennen dus een premie toe, maar de meeste werknemers, arbeiders of bedienden, kunnen er wel van genieten. Bovendien kan de werkgever meer toekennen dan dat het paritair comité voorschrijft. Het is in ieder geval aan te raden om hier al bij je aanwerving duidelijkheid over te hebben, aangezien het invloed kan hebben op je totale inkomen op jaarbasis.”

Wil je meer informatie over het paritair comité waar jij onder valt, en hoe jouw premie berekend wordt, spreek je werkgever hierover aan. Ook online vind je overigens heel wat informatie.

Voor bedienden

Het grootste paritair comité voor bedienden is PC 200, waarin zo’n 470.000 bedienden vervat zitten. Jan Martens: “In dat paritair comité wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het bruto maandloon van december. Je moet er wel rekening mee houden dat op de eindejaarspremie belastingen, in de vorm van een ‘exceptionele bedrijfsvoorheffing’, en sociale bijdragen verschuldigd zijn.”

Volgens de regels van PC 200 moet je minstens 6 maanden in dienst zijn tijdens het refertejaar om van de eindejaarspremie te kunnen genieten, tenzij de werkgever beslist om toch een (gedeeltelijke) premie toe te kennen. De premie wordt ook pro rata berekend: werkte je bijvoorbeeld 9 maanden tijdens het refertejaar, dan zal je een eindejaarspremie krijgen pro rata 9/12. Jan Martens: “Ook bepaalde afwezigheden, het feit dat je deeltijds werkt of je uitdiensttreding kunnen ervoor zorgen dat het brutobedrag van de premie vermindert. Informeer je hier goed over bij je werkgever.”

Een voorbeeld voor een bediende onder PC 200:

Een bediende zonder kinderen ten laste, die in december een bruto maandloon had van 2.500 euro en 12 maanden werkte in de referteperiode, zal recht hebben op een bruto premie van 2.500 euro, waarvan de RSZ voor bedienden wordt afgetrokken (13,07 %, dus 326,75 euro), alsook de exceptionele bedrijfsvoorheffing (= 943,41 euro). De netto eindejaarspremie bedraagt dan 1.229,84 euro.

Werkte diezelfde bediende maar 9 maanden tijdens de referteperiode, dan ontvangt hij een nettopremie van 922,38 euro (2.500 euro x 9/12 = 1.875,00 euro, waarvan de RSZ (245,06 euro) en de exceptionele voorheffing (707,56 euro) worden afgetrokken).

Lees ook: Wie verdient meer dan 3.100 euro per maand?

Voor arbeiders

Bij arbeiders wordt de eindejaarspremie vaak berekend op basis van het uurloon. Dat kan bijvoorbeeld 31 keer het uurloon zijn in één paritair comité, maar meestal wordt een uurloon omgerekend naar een maandloon. Voor enkele grote sectoren zoals horeca en de interimsector, gebeurt de berekening niet door de werkgever, maar door een fonds. Ook op de premie voor arbeiders zijn belastingen en sociale bijdragen verschuldigd. De soms gebruikte term ‘dertiende maand’ is dus eigenlijk niet correct.

Een voorbeeld van een arbeider die werkt onder PC 116, de scheikunde:

Een arbeider zonder kinderen ten laste, die in december een bruto uurloon had van 11,7905 euro, 40 uur per week werkt en 12 maanden werkte in de referteperiode, zal recht hebben op een bruto premie van 2.043,65 euro (173,33 uren x 11,7905 euro), waarvan de RSZ voor arbeiders wordt afgetrokken (13,07 % op premie aan 108%, dus 288,47 euro), alsook de exceptionele bedrijfsvoorheffing (727,53 euro). De netto eindejaarspremie bedraagt dan 1.027,65 euro.

Werkte diezelfde arbeider maar 9 maanden tijdens de referteperiode, dan ontvangt hij een nettopremie van 784,83 euro (173,33 x 11,7905 x 9/12 = 1.532,74, waarvan de RSZ (216.36 euro) en de exceptionele bedrijfsvoorheffing (531,55 euro) worden afgetrokken).

Hier geldt dat wie geen drie maanden anciënniteit heeft, geen recht heeft op een eindejaarspremie, tenzij de werkgever die alsnog toekent.

Wanneer wordt de premie betaald?

Ook het tijdstip van betaling is sectoraal bepaald, maar in het overgrote deel van de sectoren wordt de premie betaald in de loop van december of ten laatste januari.

