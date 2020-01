Zo verjaag je die winterdip Joni Horemans

20 januari 2020

08u30

Bron: jobat.be 0 Werkplek Heb je ’s ochtends de grootste moeite om jezelf uit bed te sleuren en voel je je de rest van de dag futloos? Is je humeur bovendien ver beneden het vriespunt en kunnen we maar beter zwijgen over je concentratievermogen op het werk? Dan is de kans groot dat je kampt met de winterblues. Gelukkig hoef je niet te wachten tot het weer lente is om je beter te voelen. Lees hier wat je kan doen om somberheid te bestrijden.

Te veel melatonine of te weinig serotonine?

Om zo effectief mogelijk de strijd aan te binden met je interne ellendigheid, dien je eerst en vooral te achterhalen de oorzaak ervan is. Hoewel de symptomen op elkaar lijken, is er wel degelijk een verschil tussen een winterdip en een depressie. Die eerste kenmerkt zich door een te hoog melatoninegehalte in je lichaam. Dit slaaphormoon wordt normaal gezien afgebroken door zonlicht. Gaat je wekker ‘s ochtends in het pikdonker af en brandt de straatverlichting al weer wanneer je ‘s avonds je werk verlaat, begrijp je wel waar het schoentje knelt. Een depressie vindt zijn oorzaak daarentegen in een tekort aan serotonine, ook gekend als het gelukshormoon. Ook een burn-out is weer anders, zoals je kan lezen in ons e-book ‘Eerste hulp bij burn-out’.

Licht, lichter, lichtst

Seizoensgebonden zwaarmoedigheid bestrijd je dus in de eerste plaats met licht. Wetende dat je op een grauwe winterdag 100 maal minder zonlicht krijgt (1.000 lux) dan in de zomer (100.000 lux), en dat de lichtsterkte op kantoor zelfs maar 500 lux bedraagt, snap je al beter je waarom je lichaam rond deze periode aanstuurt op een winterslaap. Doorsnee kunstlicht is te zwak om je innerlijke balans op peil te houden, dus houd je de gordijnen beter wagenwijd open en ga je zoveel mogelijk buiten. Vooral ochtendlicht is heilzaam. Dit bevat veel blauw, wat de productie van melatonine vermindert.

Handige gadgets

Wie straffere middelen nodig heeft, kan de aanschaf van een lichtbril of een andere lichttherapie overwegen. Je stelt je dan bloot aan lampen die over de ideale frequentie beschikken om melatonine af te breken. Verder bestaan er hulpmiddelen als een lichtwekker die de zonsopgang simuleert. Dit gadget tilt je uiterst zacht uit bed, met een beter gemoed als resultaat.

Mooie vooruitzichten

Kan je het je permitteren, vormt een reisje naar de zon de gedroomde remedie. In afwachting van je natuurlijke lichttherapie heb je dan bovendien geweldige vooruitzichten om je aan op te trekken. Ligt de zon niet binnen je bereik, is het raadzaam voor je welbevinden andere leuke activiteiten in te plannen waar je naar kan uitkijken.

Meer energie dankzij sport

Zo is het cruciaal uit je cocon te breken voor een beetje sport. Het is bewezen dat bewegen een uitgelezen wapen is tegen neerslachtigheid: het stimuleert de aanmaak van serotonine. Zelfs 30 minuten per dag bezorgt je al een hoop hernieuwde energie. Bewegen in de buitenlucht zou de kans op een winterdip halveren.

Vitamines

Daarnaast is een evenwichtige voeding onontbeerlijk. Vermijd producten die je stemming negatief beïnvloeden, zoals te veel vet, suiker, cafeïne en alcohol. Kies in plaats daarvan voor veel fruit en groenten. Groene groenten zijn een bron van Vitamine B, wat je humeur verbetert. In noten en vette vissoorten vind je veel omega 3 dat de aanmaak van serotonine en dopamine stimuleert. Vitame D haal je normaal uit zonlicht. Om dit op peil te houden kan je voedingssupplementen nemen. Ook bepaalde kruiden zoals sint-janskruid hebben een gunstige invloed op je humeur.

Op tijd naar bed

Tenslotte speelt een goede nachtrust een sleutelrol wat betreft je fysieke en mentale gezondheid. Kruip dagelijks op een vast tijdstip in bed en mijd alcohol, cafeïne en schermlicht tot twee uur voor je gaat slapen. Zorg voor 8 uur slaap per dag, zet je wekker steeds op hetzelfde moment en vermijd middagdutjes. Ook meditatie of andere stressremmers kunnen helpend zijn.

Burn-out?

Lijkt niets te baten, is het best een dokter te raadplegen, want wie weet is er meer aan de hand. Een burn-out is het resultaat van een hele lange periode van overbelasting. Volgens een veel gebruikte definitie heeft een burn-out drie typische kenmerken.

1. Je voelt je zowel emotioneel als lichamelijk helemaal uitgeput. Het lukt je ook niet meer om je batterijen op te laden.

2. Je hebt het gevoel dat je je job niet meer naar behoren kan uitoefenen. Je maakt meer fouten, je werkt trager en je begint je eigen kunnen in vraag te stellen.

3. Je neemt afstand van je werk. Je taken boeien je niet meer, je bent niet meer betrokken en je ziet er tegenop om te gaan werken.

Burn-out kan gepaard gaan met spanningsklachten, zoals slaapproblemen, piekeren of prikkelbaarheid. Spanning kan zich ook fysiek uiten door bijvoorbeeld maagkwalen, duizeligheid, ademhalingsproblemen of pijn. In dit e-book geven we tips over wat je kan doen als je zelf kopje onder gaat.

