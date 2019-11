Zo scoor je die droomjob, met of zonder vacature Joni Horemans

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging maar valt er in het bedrijf van je dromen geen vacature te bespeuren? Niet getreurd, je kan nog altijd spontaan je cv en motivatiebrief insturen. Volgens een studie van recruitmentbureau Recruitin loont zo'n vrije sollicitatie echt wel vaak. Een handvol goede raad om je succesgehalte verder op te drijven.

100% gemotiveerd

Net als voor een kandidatuur volgend op een vacature is het bij een spontane sollicitatie erg belangrijk goed te weten waarom je voor een job in het bewuste bedrijf kiest. Voordeel bij een open sollicitatie is dat je dit meestal heel goed beseft. Je botst immers niet per toeval, passief op een vacature maar het bedrijf kwam spontaan bij je op bij het uittekenen van je ideale baan. De interesse zit goed, anders ga je natuurlijk geen tijd en energie steken in een motivatiebrief aan een werkgever die op dit moment niet actief rekruteert. Speel hier dus zeker op in.

Tip: Bij een open sollicitatie is een motivatiebrief doorslaggevend. Lees zeker onze gratis gids ‘Hoe schrijf je een goede motivatiebrief?’.

Toon je meerwaarde

Verder is het cruciaal de meerwaarde die je het bedrijf kan bieden te onderstrepen. De firma die je aanschrijft is geen vragende partij voor extra personeel, dus zal je sterke argumenten moeten opwerpen waarom het toch voordelig kan zijn een extra iemand, namelijk jezelf, aan boord te nemen. Stel je hiervoor in de plaats van het bedrijf en bedenk op welke manier investeren in jou expertise en talent hen als organisatie vooruit kan helpen.

Lees ook: 5 lessen uit de sales om jezelf te verkopen tijdens een sollicitatie

Creëer een hapklare job

Denk goed na over wat je precies wilt gaan doen in het bedrijf van je dromen. Verricht het nodige opzoekwerk omtrent de hiërarchie en bedrijfsstructuur bij je beoogde werkgever en kom met een concreet voorstel voor een functie en takenpakket. Door een hapklaar jobprofiel te creëren, vermijd je extra werk voor de hr-afdeling, waar die meestal niet op zit te wachten. Je smoort mogelijke bezwaren resoluut in de kiem zodat een recruiter niets anders meer hoeft te doen dan zijn/haar agenda nemen om een gesprek met je in te plannen.

De juiste persoon

Komt je sollicitatie in de verkeerde mailbox terecht, is je voorbereidend werk mogelijk tevergeefs. Dit vermijd je door goed uit te zoeken wie er in het bedrijf verantwoordelijk is voor nieuwe aanwervingen. Vind je dit niet terug online, neem dan de telefoon ter hand en vraag vriendelijk aan wie je je kandidatuur mag toesturen. Spreek deze medewerker in je daaropvolgende mail ook persoonlijk bij zijn/haar naam aan en zorg voor een aantrekkelijk onderwerp. Zo verklein je het risico dat je mail ‘verloren’ raakt of genegeerd wordt onder het mom dat ‘een collega het wel zal bekijken’.

Tip: Bekijk hier ons voorbeeld van een goede motivatiebrief

Volg op

Laat zien dat je er helemaal voor wilt gaan door bij uitblijven van een reactie actief achter feedback te vragen. Stuur na een tweetal weken zonder nieuws een beleefde reminder of bel de rekruteerder zelf op om te informeren of ze je kandidatuur goed hebben ontvangen. En zelfs al heb je deze keer geen prijs, is de kans groot dat ze je nog zullen herinneren op het moment dat er wél een betrekking vrij komt. Je enthousiasme is dan reeds bewezen, wat je ongetwijfeld een streepje voor bezorgt.

