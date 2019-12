Zo schrijf je een goede ontslagbrief Matthias Van Milders

13 december 2019

07u15

Bron: jobat.be 0 Ontslag Wil je ontslag nemen? Dan ben je verplicht een ontslagbrief aan je werkgever te overhandigen. Hier lees je wat je daar zeker moet in opnemen. En we geven je twee voorbeelden om zelf te gebruiken.

Ontslagbrief is verplicht

Wie wil opstappen, moet een ontslagbrief overhandigen aan de werkgever. Dat kan op 3 manieren:

* Je overhandigt de opzeggingsbrief persoonlijk aan je werkgever. Laat die wel ondertekenen voor ontvangst. Anders is de kennisgeving niet geldig.

* Je stuurt een aangetekende brief.

* Je bezorgt je brief per deurwaardersexploot (al is dat eerder uitzonderlijk).

Tip: In onze gratis gids ‘Zelf je ontslag indienen’ vind je diverse tips om dit hoofdstuk een correcte manier af te sluiten.

Essentiële inhoud

Om geldig te zijn, moet je ontslagbrief een aantal gegevens bevatten:

* Je naam en adresgegevens.

* De datum.

* De naam, het adres en de eventuele contactpersoon of afdeling van het bedrijf.

* De mededeling dat je ontslag neemt en de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen. Je moet dus niet per se een motivatie geven.

* De begindatum van de opzegtermijn.

* De wettelijk bepaalde maximumduur van de opzegtermijn.

* Je handtekening.

Tip: Bereken jouw opzegtermijn met onze handige tool.

Een formele ontslagbrief

Een goede raad: hou je ontslagbrief kort. Zorg ervoor dat alle verplichte elementen (zie boven) in de brief staan. Als formulering kan je zoiets gebruiken:

Geachte mevrouw De Baas,

Met deze brief laat ik u weten dat ik mijn arbeidsovereenkomst (afgesloten op 11 maart 2015) wil opzeggen. Mijn opzegtermijn van 7 weken start op 23 december 2019.

Kunt u mij een ondertekend exemplaar van deze brief terugbezorgen? Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

Sven De Bakker

Een meer persoonlijke ontslagbrief

Een motivatie voor je ontslag moet je dus niet geven in je ontslagbrief. Maar als je met plezier voor je huidige werkgever hebt gewerkt en je wilt in schoonheid eindigen, dan wil je waarschijnlijk ook niet al te droog of zakelijk klinken. Een meer persoonlijke brief kan dan een goede oplossing te zijn. Maar hou ook in dit geval je formulering kort en bondig, zie ook deze voorbeeldtekst:

Geachte mijnheer Direttore,

Beste Gianni,

Zoals ik u gisteren vertelde, wil ik mijn arbeidsovereenkomst (afgesloten op 11 maart 2015) opzeggen. Ik wil u van harte bedanken voor de kansen die ik kreeg en voor de prettige samenwerking.

Met deze brief laat ik u graag weten dat mijn opzegtermijn 7 weken duurt en start op 23 december 2019. Uiteraard zal ik me tijdens deze periode volop blijven inzetten voor het bedrijf en bijdragen aan een vlotte overgang.

Wilt u me een ondertekend exemplaar van deze brief terugbezorgen? Alvast bedankt.

Ik wil nog benadrukken dat ik met veel plezier voor het bedrijf heb gewerkt en dat ik hier met spijt in het hart vertrek.

Vriendelijke groeten,

Ann De Schrijver

Tip: Nog meer voorbeelden nodig? Bekijk ze hier.

