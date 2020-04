Zo redden ingenieurs de wereld in tijden van corona Ingenieurs - Jobat

16 april 2020

08u00

Bron: jobat.be 1 Jobs Ingenieurs kunnen een belangrijke rol spelen in de aanpak van het coronavirus. Ze combineren immers wetenschappelijke en technische bagage met een hands-onmentaliteit. Ingenieurs kunnen een belangrijke rol spelen in de aanpak van het coronavirus. Ze combineren immers wetenschappelijke en technische bagage met een hands-onmentaliteit. Jobat.be sprak drie ingenieurs die mee strijd leveren tegen het coronavirus.

Bio-ingenieur Peter Van Eylen is zaakvoerder van GreenX uit Houthalen-Helchteren. Het bedrijf is actief op vlak van ecologische bestrijding van biologische risico’s. Wouter Vermeersch is zaakvoerder van brouwerij Eutropius uit Menen. Hij is industrieel ingenieur biochemie met specialisatie brouwerij. Jonathan Sterckx volgt de opleiding industriële wetenschappen – elektromechanica met specialisatie vervoertechnologie aan de VUB. Hij is een van de projectcoördinatoren van het team dat het beademingstoestel ontwikkelt.

Zoeken naar oplossingen met de middelen die je hebt, haalt de MacGyver in je naar boven Peter Van Eylen

Vooruitziend

“Als ingenieur moet je out of the box kunnen denken”, vertelt Peter Van Eylen. Met zijn bedrijf GreenX ontwikkelde hij een methode om mondmaskers en beschermingskledij te ontsmetten. “Ik zag de grote nood aan mondmaskers en begon te experimenteren. Als ingenieur – zeker als bio-ingenieur – zit je op het schakelpunt tussen de wetenschap en de oplossingsgerichte aanpak.”

“Zoeken naar oplossingen met de middelen die je hebt, haalt de MacGyver in je naar boven. Stel dat in de handleiding staat dat een toepassing alleen kan rijden. Dan vraagt de ingenieur zich af: ‘Kan dat ding ook varen? Laat ik dat eens proberen.’” Dat is ook wat Peter deed. De techniek die zijn bedrijf meestal gebruikt om ruimtes te desinfecteren, past hij succesvol toe op mondmaskers. Waterstofperoxide wordt via dichte mist verspreid in een afgeschermde ruimte. Zo kunnen mondmaskers worden ontsmet en hergebruikt in tijden van grote schaarste.

Door de sluiting van café’s en restaurants zag Wouter Vermeersch de markt van zijn brouwerij Eutropius klappen krijgen. “We wilden vooruitziend zijn en zo weinig mogelijk medewerkers op non-actief zetten. Daarom startten we met de productie van ontsmettingsalcohol. Voor brouwers is dat logischer dan dat we mondmaskers zouden maken. Op heel korte termijn moesten we een groot aantal issues oplossen: wetgeving, logistiek, operationele zaken. Maar hoe complex een probleem ook is, als je het opsplitst in kleine deelproblemen, is het niet meer zo onoverkomelijk. Dat blijven coördineren is de taak van de ingenieur.”

Wij hebben nog nooit een medisch toestel gebouwd. Maar bekijk je zo’n beademingstoestel vanuit ingenieursstandpunt, dan ontleed je dat in verschillende vitale onderdelen Jonathan Sterckx

Ruitenwissermotoren

Een probleem opsplitsen in deelproblemen, dat is precies ook wat Jonathan Sterckx deed. Hij is projectcoördinator in een 100-koppig team dat aan de VUB een beademingstoestel ontwikkelt. Voor de aandrijving gebruikt het team ruitenwissermotoren.

“Wij hebben nog nooit een medisch toestel gebouwd. Maar bekijk je zo’n beademingstoestel vanuit ingenieursstandpunt, dan ontleed je dat in verschillende vitale onderdelen. Daarvoor zochten we alternatieven buiten de medische sector, want die staat vandaag al genoeg onder druk. Vervolgens controleerden we ook de beschikbaarheid. Zo kwamen we uit bij de ruitenwissermotoren. We berekenden dat die de juiste krachten uitoefenen om de ballon in een beademingstoestel te comprimeren.”

Pragmatisme

De uitzonderlijke tijd waarin we leven stimuleert ingenieurs om uitzonderlijke toepassingen te bedenken. Peter Van Eylen beseft dat er wel wat argwaan heerst tegenover hergebruik van mondmaskers. “Vanuit de zorg kregen we heel enthousiaste reacties, maar voorlopig durft niemand als eerste te springen. Nu de overheid een eerste richtlijn uitvaardigde over hergebruik van mondmaskers, zal die terughoudendheid minderen.”

“Natuurlijk weet ik ook dat een goed niéuw mondmasker nog beter is dan een goed hergebruikt mondmasker. Maar zoals we nu wel beseffen is er ook veel rommel en gesjoemel op de markt van mondmaskers. En een goed gedecontamineerd masker is nogal altijd beter dan helemaal geen masker.”

Probleemoplossend vermogen

Brouwerij Eutropius leverde al meer dan 5.000 liter ontsmettende alcohol, voornamelijk aan woonzorgcentra. Aan de VUB houdt men zich klaar om voor de Belgische zorgsector beademingstoestellen te produceren. Voorlopig is dat niet nodig, er zijn er genoeg. Met het buitenland wil men vooral de kennis delen zodat de toestellen ter plekke kunnen worden geproduceerd. Er zijn al samenwerkingen met Italië, Portugal, Canada en Brazilië, signaleert Jonathan Sterckx.

Ingenieurs hebben ook een belangrijke rol te spelen ná deze crisis. “Als alles weer opstart, gaan problemen aan het licht komen”, denkt Wouter Vermeersch. “Ik vrees zoals veel mensen voor ontslagen en besparingen. De productie zal efficiënter moeten en daarvoor heb je projectingenieurs met probleemoplossend vermogen nodig.”

