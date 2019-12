Zo raakt jouw cv door elke computerscreening Kristina Rybouchkina

03 december 2019

07u30

Bron: jobat.be 0 Solliciteren Firma’s die veel sollicitaties ontvangen hebben niet genoeg personeel in dienst om die stuk voor stuk te bekijken. Dus wil jij aan de slag bij een groot bedrijf? Dan wordt je cv waarschijnlijk gescreend door gespecialiseerde software voor hij bij een recruiter terechtkomt. Angstaanjagend? Niet als je weet hoe je indruk moet maken op hr-robots.

Maak een cv op maat

Bedrijven die hun rekruteringsproces willen automatiseren kiezen meestal voor een ATS, voluit Applicant Tracking System. Zo’n systeem ‘leest’ alle inkomende cv’s en rangschikt de kandidaten op basis van bepaalde criteria. Als een bedrijf bijvoorbeeld iemand zoekt met een universitair diploma, zal de software cv’s waar het woord ‘master’ in voorkomt eerst tonen. De recruiter contacteert vaak alleen die kandidaten. Wil je de eerste screening doorstaan, lees dan goed de omschrijving van de vacature en pas je cv eraan aan. Zo weet de robot dat je voldoet aan alle vereisten. Een identiek cv naar verschillende bedrijven sturen is met andere woorden een no-go. Bekijk hier ons voorbeeld van een goed cv.

Gebruik synoniemen

Zoekt een firma een informaticus, dan bestaat de kans dat cv’s zonder het woord ‘informatica’ meteen naar de spreekwoordelijke prullenmand worden verwezen. Dus schrijf jij dat je ervaring hebt in ‘IT’, dan word je mogelijk over het hoofd gezien. Verwerk daarom zo veel mogelijk synoniemen in je curriculum vitae. Sowieso rank je hoger als match naarmate er meer interessante kernwoorden terugkomen op je cv. De website synoniemen.net geeft je ongetwijfeld inspiratie. Meer tips over de inhoud van je cv, lees je in onze gratis gids ‘Zo schrijf je het perfect cv’.

Hou de lay-out basic

Software bekijkt je cv met andere ogen dan een recruiter. Een mooi vormgegeven document kan dus wel indruk maken op een mens, maar niet op een ATS. Integendeel, een ingewikkelde lay-out brengt zo’n robot net in de war. Gebruik daarom zeker geen tabellen of kop- en/of voetteksten. Vaak wordt de tekst die daarin staat namelijk niet correct gelezen. Kies liever voor een sobere vormgeving, met logische tussentitels zoals ‘personalia’, ‘diploma’s’ en ‘werkervaring’. Die structuur helpt de software om alle informatie juist te verwerken.

Lees ook: 7 dingen waar rekruteerders op letten als ze je cv zien

Let op met wat je online zet

Sommige ATS-systemen zijn gekoppeld aan LinkedIn. Als de informatie op je profiel niet overeenkomt met wat je schrijft op je cv, val je gemakkelijk door de mand. Andere systemen gaan nog verder. Zo gebruiken bepaalde wervingsbedrijven software om kandidaten te selecteren op basis van hun digitale voetafdruk. Dat wil zeggen dat een robot het internet afspeurt en aan de hand van je interesses, je posts op sociale media en andere online publicaties kan inschatten of jij in een bedrijf past! De firma in kwestie kan dan ‘spontaan’ contact met je opnemen. Dat gebeurt heus niet (meer) alleen in de VS, maar ook in onze contreien. Wees dus voorzichtig met wat je openbaar post, als je in de toekomst je droomjob niet wil mislopen.

Oefen je uitstraling

Slimme software kan niet alleen teksten screenen, maar ook beelden. Daarom experimenteren internationale bedrijven tegenwoordig steeds meer met videosollicitaties. Software analyseert dan onder andere je bewegingen, je intonatie, de snelheid en de vlotheid van je antwoorden, om te zien welk vlees de firma in de kuip heeft. Op dit moment is het nog te vroeg om de software knopen te laten doorhakken. Videosollicitaties worden dus ook bekeken door recruiters. Maar weet dat de bevindingen van de robot wel degelijk mee in overweging worden genomen. Het kan dus geen kwaad om op voorhand eens een video-interview te oefenen met een vriend of familielid.

Lees ook:

Op zoek naar een job? Maak ook gebruik van sociale media

Wil je dat jouw cv eruit springt? 5 vuistregels

Solliciteren met video-cv: dit moet je weten