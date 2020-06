Zo kom je goed over tijdens je videosollicatie Joni Horemans

09 juni 2020

08u00

Ons werkleven zal zich in de toekomst steeds vaker online afspelen en ook het sollicitatiegebeuren moet eraan geloven. Bedrijven ondervonden de afgelopen maanden aan de lijve dat virtueel solliciteren echt wel doenbaar is. Jobat.be stipt aan waar je rekening mee moet houden.

Algemeen gelden voor je online sollicitatie dezelfde basisregels als voor een face-to-face interview.

Dus: zorg ervoor dat je er onberispelijk uitziet, wees beleefd, kom op tijd - of beter: 5 tot 10 minuten te vroeg - en bereid je gesprek altijd goed voor. Wil je gemotiveerd en geïnteresseerd overkomen, stel dan doordachte vragen aan de rekruteerder en zorg voor een notitieblokje om aantekeningen te maken. So far, so good. Voor het ‘virtueel’-gegeven moet je vervolgens letten op volgende zaken.

Ook via webcam moet je oogcontact maken

Veel mensen lijken te vergeten dat ze niet enkel zelf kijken, maar ook gezien worden tijdens een videogesprek. Kijk in de webcam en hou oogcontact met je gesprekspartner. Het valt wel degelijk op als je onafgebroken naar dat kleine schermpje in de hoek waarop je zelf te zien bent zit te turen of naar zaken die zich ergens anders afspelen. Zo gaat het oogcontact op afstand helemaal verloren. En net als in het echt, maak je dan geen beste indruk. Non-verbale communicatie blijft ook via video belangrijk.

Doe een soundcheck

Bij online communicatie durft er al eens iets misgaan. Je zou de eerste niet zijn die een half uur in een steeds groter wordende paniek je laptop en je headset binnenstebuiten draait, omdat je maar niet begrijpt waarom je de ander niet hoort, om dan tot de conclusie te komen dat je speakers op ‘muted’ staan. Belangrijk bij online solliciteren is dus ook een soundcheck. Test je software, je beeld en geluid daarom minstens een dag van tevoren, zodat je nog voldoende tijd hebt om iets te downloaden of updaten indien nodig.

Headsets werken beter, wegens minder storend omgevingsgeluid en feedback. Check een uurtje voor je gesprek nogmaals of alles werkt; de meeste applicaties voorzien ook een handige testmogelijkheid voor zowel je audio als micro. Bekijk hier de 10 beste tools om te videobellen

Ga bij het raam zitten

Een professionele belichting zoals in een foto- of tv-studio heb je niet nodig, maar hou toch een beetje rekening met lichtinval. Je moet met je gezicht naar een lichtbron zitten of staan; natuurlijk licht is ideaal (voor een groot raam), maar je kan ook een lampje strategisch aan je laptop plaatsen. Er zijn ook zogenaamde ‘ring lights’ te koop die je gezicht egaal belichten, maar dat is al meer een aankoop waard als je echt vaak moet videobellen vanuit je thuiskantoor.

Decor is even belangrijk als je outfit

Talloze artikels zijn er tijdens de lockdown verschenen over de ruimtes waarin celebs overal ter wereld videobelden: welke kunst hing er aan de muur, welke boeken stonden er in de boekenkast, in welke kleur verf waren de muren geschilderd? Om maar te zeggen: mensen letten wel degelijk op wat er àchter je te zien is tijdens zo’n video call. Anders dan bij een klassiek gesprek, kies jij nu zelf de locatie. De achtergrond die je laat zien, draagt bij aan het beeld dat de recruiter over je vormt. Zeker als er achter je rug een verzameling rommel opdoemt, merkwaardige decorstukken lonken, of huisgenoten gezwind af en aan lopen, speelt dit niet in je voordeel. Ga dus voor een neutrale achtergrond, die niet kan afleiden van het gesprek.

Wees een digiheld(in)

Virtueel contact geeft niet dezelfde vibe als een echt gesprek. Besef dat de interviewer sneller afgeleid kan zijn, waardoor je je uitleg best kort en bondig houdt. Anderzijds heeft een sollicitatie via de computer ook voordelen: bijkomende informatie is maar een muisklik verwijderd. Om je verhaal te staven kan je relevante bronnen, zoals een link naar een interessant voormalig project, à la minute doorsturen. Je geeft daarbij in één klap blijk van je digitale handigheid.

