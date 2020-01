Zo is het om te werken in de retailsector (volgens de werknemers zelf) Detailhandel - Jobat

08 januari 2020

09u00

De retailsector staat voor heel wat uitdagingen. Fysieke winkels moeten opboksen tegen online-giganten, de digitalisering is in volle ontwikkeling en de verwachtingen van klanten, ook wat het ecologische betreft, liggen steeds hoger. We vroegen aan Kurt Vanhaeverbeke, country commercial manager bij IKEA, wat voor hem de vijf kernwoorden zijn die passen bij het werk in de sector

Klantervaring

Een winkel is meer dan een plek waar consumenten producten kunnen aankopen. Je moet klanten meetrekken in je wereld. De ‘customer experience’ blijft erg belangrijk. De klant wil anno 2020 bovendien ook als een individu benaderd worden.

Kurt Vanhaeverbeke: “Informeren en inspireren is cruciaal om klanten aan jou te doen denken als ze tot een aankoop willen overgaan. Je moet ze de voordelen van je aanbod laten zien, je producten emotioneel en functioneel aantrekkelijk maken, en dat zowel offline als online. Voor ons blijft een fysieke winkel nog steeds de hoeksteen. Het is daar dat we de klant ontmoeten en de band versterken. Daarnaast is het vooral kwestie om de klant zo persoonlijk mogelijk te benaderen. Daar worden medewerkers in de retailsector echt speciaal op getraind.”

Duurzaamheid

Winkels en winkelmedewerkers moeten rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen. Zo worden steeds meer mensen zich bewust van de ecologische gevolgen van hun gewoontes én aankopen. Daar moet je op kunnen inspelen.

“Duurzaamheid wordt nu belangrijker voor consumenten, maar we willen ook gewoon zelf zorg dragen voor onze planeet en de mensen die erop wonen. We willen dat mensen duurzaam in hun huis kunnen leven en dat op een betaalbare manier. In 2020 zal er bovendien geen enkel wegwerpproduct in plastic meer te vinden zijn in onze winkels, zoals rietjes bijvoorbeeld.”

Duurzaamheid houdt natuurlijk ook in dat mensen zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van hun producten. Als retailer is het daarom belangrijk dat je producten een lange levenscyclus kennen. Veel retailers zetten dan ook in op reparatiediensten, tweede-kans-aanbod of leasing.

Betaalbaar gemak

Wie als retailer niet beseft dat de klant anno 2020 anders winkelt dan pakweg 10 jaar geleden, is eraan voor de moeite. Enkel wie de trends in shopgedrag volgt, zal klanten kunnen blijven aantrekken. “Mensen moeten kunnen kopen waar, wanneer en hoe ze dat willen. Dat is de realiteit van vandaag. Dus er zijn fysieke winkels, maar ook webshops, verdeling via pick-up-points, click-and-collect.”

Innovatie en digitalisering

Innovatie en digitalisering zijn een must voor elke retailer. “Je moet snel kunnen veranderen. Online werken we nu bijvoorbeeld met virtual reality, waarbij mensen hun meubels virtueel kunnen ‘testen’ in ruimtes in hun huis. In de winkels zijn er digitale kiosken om te kunnen betalen, enzovoort. Die innovaties vragen ook een bepaalde expertise en dus een meer gespecialiseerd personeelsbestand. Daar moet je als retailer op anticiperen.”

Bedrijf met een missie

Consumenten kennen graag het verhaal achter een bedrijf. Ze willen weten waar het bedrijf voor staat om zo bewust te kunnen winkelen. “De ‘meaning of a brand’ is heel belangrijk. Wij hebben altijd al de missie gehad om zoveel mogelijk mensen een beter leven te geven. Daarom focussen we op democratic-design-producten die beter zijn voor de gebruiker én voor de planeet. Daarnaast hechten we ook heel veel belang aan waarden als diversiteit en gelijkheid, zowel wat de medewerkers, als wat de klanten betreft. Niet onbelangrijk: ook medewerkers moeten de waarden van je bedrijf uitdragen. Daar letten wij heel hard op tijdens de selectieprocedures.”

