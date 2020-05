Zo ervaarden techniekers de lockdown: “Van thuis kan je geen storingen oplossen”



21 mei 2020

Artens en verpleegkundigen kunnen sinds het begin van de lockdown - terecht - rekenen op warm applaus voor hun harde werk in deze moeilijke tijden. Maar ook techniekers hebben tijdens de quarantaine veel inspanningen geleverd om de wereld draaiende te houden. Jobat.be polste naar hun ervaringen.

“Het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven heeft twee afdelingen, een in Kortenberg en een in Gasthuisberg”, vertelt Rudi Reekmans, elektricien bij AEW (onderdeel van de Democo Group). “Toen corona uitbrak werd beslist om iedereen die er verbleef naar één locatie te verhuizen, zodat de andere gebruikt kon worden om Covid-patiënten op te vangen. Om alle psychiatrische patiënten een plaats te geven, moesten er wel eerst verbouwingen gebeuren. Daarvoor werden wij ingeschakeld.”

Rudi was niet verplicht om te helpen. Wie vond dat hij te veel risico liep als hij kwam werken, mocht van zijn werkgever thuisblijven onder het stelsel van werkloosheid. “Dat was helemaal aan het begin van de uitbraak. Dus ja, natuurlijk had ik schrik. Maar het werk moest gebeuren. Ik wou er niet aan denken dat ik of iemand uit mijn omgeving corona zou krijgen en dat er geen bed vrij zou zijn voor verzorging, zoals in Italië en Spanje. Ik heb dus niet lang getwijfeld: ik zou aan de slag blijven.”

Er moet altijd wel iets afgewerkt of hersteld worden. Soms ook in een quarantainekamer Rudi Reekmans (AEW)

In sneltempo werden er extra kamers ingericht voor alle psychiatrische patiënten, die Rudi samen met zijn collega’s voorzag van elektriciteit en branddetectie. “Er werd ook een quarantaineafdeling gebouwd. Patiënten die binnenkwamen moesten er 48 uur verblijven om zeker te zijn dat ze geen symptomen vertoonden. Daar hebben we camera’s geïnstalleerd, want zij waren met zodanig veel dat er niet genoeg personeel was om hen voortdurend te monitoren. We hebben veel overuren gedaan om alles zo vlug mogelijk klaar te krijgen, zodat de coronaopvang op de andere campus kon starten. Toch heb ik daar veel voldoening uitgehaald.”

Hoewel de coronapiek grotendeels voorbij is, werkt Rudi nog steeds in het psychiatrisch centrum. “Er moet altijd wel iets afgewerkt of hersteld worden. Soms ook in een quarantainekamer. Dan dragen we een speciale schort, lange handschoenen tot over onze polsen, een mondmasker en houden we extra afstand. Nadien gaat de kledij in een speciale box, om goed te laten ontsmetten. Intussen sta ik al niet meer stil bij al die veiligheidsmaatregelen. Ik ben ze gewoon en ik voel me niet minder veilig dan anders. Als je je verstand gebruikt is het niet nodig om bang te zijn.”

Dankbaarder dan ooit

Heb jij onlangs moeilijkheden ervaren met je tv of internet? Misschien heeft Robrecht Bruyninckx je geholpen. Als storingstechnieker bij Telenet gaat hij van deur tot deur om verbindingsproblemen te hertellen. “De voorbije weken waren erg intens”, vertelt hij. “Veel mensen waren aan het telewerken, studenten kwamen bij hun ouders logeren en jaagden het verbruik de hoogte in met Netflix. Bovendien bleven verschillende collega’s thuis omdat ze tot een risicogroep behoren, waardoor we met minder techniekers op baan waren.”

Soms kwam het erop neer dat ik aan de deur bleef staan en instructies gaf aan de klant, die het probleem stap voor stap zelf probeerde te verhelpen Robrecht Bruyninckx (Telenet)

Niet alleen was er meer werk en minder personeel, ook de communicatie werd door de omstandigheden bemoeilijkt. “Als ik normaal langskom is vaak het hele gezin thuis. Dan is er altijd wel iemand die kan antwoorden op mijn vragen, bijvoorbeeld over hoe de storing juist begon. Nu mocht maar één persoon aanwezig zijn, waardoor er soms verschillende telefoontjes nodig waren om informatie te achterhalen”, vervolgt Robrecht. “Bovendien moesten we steeds de nodige afstand bewaren. Soms kwam het erop neer dat ik aan de deur bleef staan en instructies gaf aan de klant, die het probleem stap voor stap zelf probeerde te verhelpen.”

Wat Robrecht echter het meest zal bijblijven van de voorbije periode, is niet de uitdaging, wel de dankbaarheid die hij kreeg. “Mensen zien ons altijd graag komen, maar nu meer dan ooit. Ik heb Merci-chocolaatjes gekregen, flessen wijn, drinkgeld, tekeningen van kinderen. Ik doe dit werk heel graag. Dat je er dan nog zoveel appreciatie voor krijgt, maakt het alleen maar beter.”



