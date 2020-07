Zin in een administratieve job? In deze functies krijg je veel afwisseling Joni Horemans

30 juli 2020

09u00

In de administratie zijn er talrijke jobs te vinden, maar helaas staan die bij weinig werkzoekenden hoog op de verlanglijst. Administratief werk zou 'saai', 'eentonig' of 'afvlakkend' zijn... Ten onrechte, want de tijd dat je tot vervelens toe postzegels moest plakken of dezelfde gegevens telkens opnieuw invoerde, behoort dankzij slimme computerprogramma's tot de geschiedenis. Jobat.be bekijkt enkele veelzijdige jobs die je kan overwegen.

Management assistent

Een gegeerde administratieve post is die van management assistent. Je treedt dan op als rechterhand van de CEO of manager. Je regelt diens agenda en zorgt er dankzij je organisatorisch talent voor dat hij of zij vlot kan werken. Op diverse vlakken bied je daartoe praktische ondersteuning: van vergaderingen voorbereiden of activiteiten organiseren tot de correspondentie en informatie beheren en de nodige documenten opmaken. Nieuwtjes passeren meestal eerst via jou en vanuit je vertrouwenspositie geniet je bovendien vaak van interessante voordelen. Je reist mee naar congressen en meetings en mag doorgaans rekenen op een aantrekkelijk salarispakket.

Onthaalmedewerker

Onder de zeer diverse administratieve krachten bevinden zich ook de receptionisten en onthaalmedewerkers. Met deze titel ben je verzekerd van een veelzijdige job, mits je een bedrijf kiest dat voldoende volk over de vloer krijgt. Selecteer dus een werkgever op basis van het type gasten dat je wenst te verwelkomen. Ga je bijvoorbeeld voor een populair hotel, zal je voortdurend nieuwe mensen van overal ter wereld ontmoeten. Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten en de smalltalk maak je zo interessant als je zelf wilt. Nog meer nood aan afwisseling? Kijk dan uit naar een baan als ‘vliegend receptionist’. Voorzien van dit adjectief verzorg je het baliewerk op meerdere plaatsen.

Hr-medewerker

Ben je een sociaal dier, zal het takenpakket van een hr-medewerker je ook bekoren. Je werkt dag in dag uit met mensen en gooit daarbij al je communicatieve skills in de strijd. Je volgt bestaande personeelsleden op, pluist cv’s na voor het aanwerven van nieuwe medewerkers en neemt contact op met interessante kandidaten. Je voert sollicitatiegesprekken en regelt tenslotte het administratieve gedeelte om alles in orde te maken voor een nieuwe indiensttreding.

Dossierbeheerder

Maar ook als dossierbeheerder staat communicatie centraal. Uiteraard verricht je het nodige papierwerk, maar de personen en bedrijven achter de dossiers komen op de eerste plaats. Waar je het met deze mensen precies over zal hebben, hangt sterk af van het soort bedrijf waar je mee in zee gaat. Ga dus voor een organisatie waar je je helemaal achter kan scharen.

Office manager

Wil je graag doorgroeien binnen de administratie, kan je mikken op de functie van office manager. Je bent dan verantwoordelijk voor het goede reilen en zeilen van een kantoor, en daar komt heel wat bij kijken. Geen dag zal dezelfde zijn, maar jij weet elke uitdaging het hoofd te bieden. Net als bij andere administratieve jobs zijn vooral sociale en organisatorische vaardigheden, talenkennis en nauwkeurigheid een must. Die zal je moeten combineren met een gezonde dosis leidinggevend talent.

