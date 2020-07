Zelfde brutoloon als je collega, maar toch minder geld op je rekening? Dit is de reden



Kristina Rybouchkina

31 juli 2020

09u00

Bron: jobat.be 0 Salaris Hoewel veel Vlamingen het nog steeds taboe vinden om te verklappen hoeveel ze verdienen, worden er wel eens bedragen genoemd tussen pot en pint. En die kunnen aardig uiteenlopen. Zélfs als jij en je collega hetzelfde brutoloon blijken te hebben! Geen reden om verbouwereerd naar de personeelsdienst te stappen. Hoewel veel Vlamingen het nog steeds taboe vinden om te verklappen hoeveel ze verdienen, worden er wel eens bedragen genoemd tussen pot en pint. En die kunnen aardig uiteenlopen. Zélfs als jij en je collega hetzelfde brutoloon blijken te hebben! Geen reden om verbouwereerd naar de personeelsdienst te stappen. Jobat.be legt uit hoe het nettobedrag dat je elke maand op je rekening ziet verschijnen beïnvloed wordt door heel wat factoren.

Tip: Vergelijk je loon met dat van anderen met het Salariskompas.

Arbeiders vs. bedienden

Het loon dat vermeld staat in je arbeidsovereenkomst is je brutoloon. Dat zie je - helaas - niet integraal op je rekening verschijnen. Eerst wordt er een socialezekerheidsbijdrage afgehouden, de zogenaamde RSZ. Hierdoor spijs je als werknemer de sociale pot en heb je indien nodig recht op o.a. kinderbijslag, een ziekte- of invaliditeitsuitkering en later op een pensioen.

Ben je bediende? Dan bedraagt je RSZ-bijdrage 13,07% van je brutoloon. Ben je arbeider? Dan gaat er 13,07% van 108% van je brutosalaris. De reden? Op die manier betaal je onrechtstreeks ook een bijdrage op je vakantiegeld, dat je in tegenstelling tot bedienden niet van je werkgever krijgt maar van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Tip: Gebruik onze handige bruto-nettocalculator om te ontdekken wat je zelf netto van je brutoloon overhoudt.

Gezinssituatie

Je brutoloon verminderd met de sociale bijdragen vormt je belastbaar loon. Om je nettosalaris te kennen moet je daar de bedrijfsvoorheffing aftrekken. Dat is een soort voorafbetaling van je personenbelasting. Het bedrag dat je verschuldigd bent aan de belastingen hangt in grote mate af van je gezinssituatie. Heb je kinderen ten laste? Of een ouder of grootouder boven de 65 jaar? Ben je gehuwd en heeft je partner geen beroepsinkomsten? Dan geniet je van een belastingsvermindering.

Je kan je werkgever trouwens vragen om meer of minder bedrijfsvoorheffing af te houden. Zo zie je maandelijks een lager of hoger bedrag op je rekening verschijnen. Hou wel in het achterhoofd dat de afrekening op het einde van de rit dezelfde blijft. Kies je ervoor om doorheen het jaar een hoger nettoloon te ontvangen, zal je dus meer moeten opleggen bij de afrekening van je persoonsbelasting.

Extralegale voordelen

Daarnaast kunnen extralegale voordelen een impact hebben op je nettoloon. Denk maar aan een bedrijfswagen Dat is een mooi cadeau, want als je zelf de aankoop, verzekering, brandstof en onderhoud van een auto moet financieren kost dat handenvol geld. Maar weet dat een bedrijfswagen een belastbaar voordeel is. Je nettoloon zal hierdoor dus een stuk omlaag gaan.

Ook maaltijdcheques of een groepsverzekering zijn een goed voorbeeld. Doorgaans bevatten beide voordelen en werknemersbijdrage. Bij maaltijdcheques is dat minstens 1,09 euro per cheque, bij een groepsverzekering varieert dat van plan tot plan. Omdat die bedragen rechtstreeks van je loon gaan, kan het lijken dat je minder verdient dan een ander. Maar als je het grote plaatje bekijkt, ben je wel degelijk beter af.

