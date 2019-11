Zeg nooit meer dat je het druk hebt en andere essentiële tips om burn-out te voorkomen Charlotte Fouquet

06 november 2019

07u30

Bron: jobat.be 0 Werkplek Hoe vaak antwoord jij met ‘Goed, druk!’ of ‘Druk, druk druk!’ als iemand je vraagt hoe het met je gaat? Of hoe vaak krijg jij zelf dat antwoord? Het lijkt er meer en meer op dat een druk leven een soort statussymbool is geworden. Wie het druk heeft, telt mee. Maar worden we er wel gelukkiger van? Het aantal burn-outs in ons land is immers niet meer te tellen. Hoe kunnen we terug naar minder druk om zo burn-outs te voorkomen?

1. Druk is geen prestatie

Je zal het misschien niet graag horen, maar je bepaalt voor een groot stuk ook zelf hoe druk je het hebt. Het is misschien wel dé ziekte van deze tijd: we leggen de lat voor onszelf vaak zeer hoog, en dat zowel op het werk als thuis en op sociaal vlak. We willen alles meemaken, de fear of missing out of FOMO. Een avondje thuis op de bank is er steeds minder bij. Maar moet dat wel?

Evalueer voor jezelf wat dat drukke leven jou opbrengt. Heb je er iets aan of word je er enkel nog meer opgefokt van? Laat vervolgens de activiteiten vallen waar je niets of weinig aan hebt. Een vergadering die eigenlijk niet noodzakelijk is? Zeg ze af en maak bijvoorbeeld afspraken via e-mail. Een saai feestje van een vage kennis? Verzin gewoon een excuus. Een hobby waarvoor je je engageerde, maar die eigenlijk tegenvalt? Hak de knoop door en zoek iets waar je wel gelukkig van wordt. Beetje bij beetje komt er zo tijd vrij voor zaken die je wel energie geven, of om gewoon eens rustig thuis te blijven en niets te doen.

2. Panikeren maakt het erger

Alle verplichtingen uit ons leven bannen, is moeilijk. Maar ook hier kan je wel zelf beslissen hoe je ermee omgaat. Wie bijvoorbeeld rustig blijft bij een hoge workload, kiest doorgaans voor een efficiëntere aanpak dan iemand die panikeert, met minder tijdverlies tot gevolg. Gaan je kinderen eens zonder een perfecte, gezonde lunch naar school? Dat maakt je nog geen rotslechte ouder. Aanvaard dat niet altijd alles perfect kan zijn, en je zal zien dat alles veel vlotter en relaxter verloopt. Hierbij is je algemene fysieke en emotionele toestand van tel. Wie voldoende slaapt, gezond eet en fit is, en bovendien positief in het leven staat, zal beter bestand zijn tegen stresspieken.

3. Focus

Wie zijn dagen indeelt in logische blokken, ervaart minder stress dan wie de dag chaotisch aanpakt. Dat start op het werk: wijs aan al je taken van de dag een tijdsblok toe, zoals een blok voor e-mails, een blok voor een presentatievoorbereiding, een blok voor brainstorming... Door die planning zal het meteen duidelijk worden als je te veel taken op een dag wil inplannen. Dan is het een kwestie van prioriteiten stellen. Een dag heeft immers maar zoveel uren. Ook thuis kan je je verplichtingen inplannen. Voorzie ook daar vaste momenten voor bepaalde huishoudelijke taken. Je workload wordt er niet minder door, maar als je weet dat alles ingepland en voorzien is, zal je stressniveau dalen.

4. Las rustmomenten in

Niemand kan continu productief zijn. Vergelijk het met topsport. Tussen wedstrijden door moeten topsporters verplicht ontspannen, om dan te kunnen pieken wanneer het telt. Ook een hectisch leven kan je enkel aan als je af en toe wat rust inlast. Voel je hier dan ook niet schuldig over. Ga bijvoorbeeld eens wandelen tijdens je middagpauze, zelfs als je collega’s blijven doorwerken. Op lange termijn komen die rustmomenten je werkgever, je partner, je kinderen en je vrienden ten goede.

5. Leer nee zeggen

Veel stress komt door het het feit dat we moeilijk nee kunnen zeggen tegen anderen, of het nu om collega’s, onze baas, vrienden of familie gaat. Vaak voelen we de nood om anderen te behagen, ook als ons dat stress oplevert. Het is allereerst belangrijk om te beseffen dat je meestal wel een keuze hebt. De andere zal het misschien niet leuk vinden dat jij nee zegt, maar je hebt altijd het recht om voor jezelf te kiezen. Dat geldt trouwens ook als de vraag in kwestie bijvoorbeeld van je baas komt. Een bepaalde opdracht of taak zelf zal je misschien niet kunnen weigeren, maar je kan wel afspraken maken over een ruimere deadline.

