Wil je opslag vragen? "Focus op je eigen sterktes en maak andermans rekening niet” Charlotte Fouquet

21 november 2019

07u30

Salaris Een salarisverhoging vragen? Heel wat mensen zijn bang om dat gesprek aan te gaan. Zo blijkt uit onderzoek van Indeed dat 53% van de Belgen bij een te laag loonvoorstel de sollicitatieprocedure liever afbreekt dan erover te onderhandelen! Nochtans komt het er gewoon op aan je goed voor te bereiden, te weten wat je wil en de juiste argumenten aan te halen.

Weet waarom je opslag vraagt

Voor je het gesprek aangaat over een loonsverhoging, moet je heel goed weten van waar je onvrede komt. Karen Dejongh, zaakvoerder The Job Coach: “Vaak zien we dat iemand met een langdurig gevoel van onderwaardering, dat wil gecompenseerd zien door een hoger loon, omdat dat nu eenmaal een concrete vorm van waardering is. Maar het is nuttig en soms ook nodig om dieper te kijken. Wat speelt er intern bij die persoon? Vaak blijkt dan dat zijn of haar waarden niet overeenstemmen met de jobinhoud of de bedrijfscultuur. Is dat het geval, dan zal een hoger loon daar niet veel aan veranderen. Als baas is het dan nuttiger om die persoon bijvoorbeeld andere taken te geven, meer feedback en waardering te geven… Dat betekent op termijn meer dan een kleine loonopslag.”

Tip: Ga niet over een nacht ijs als je een loonverhoging wil aankaarten bij je werkgever. Lees bijvoorbeeld zeker eens onze gratis gids rond loononderhandelingen om je voor te bereiden op het gesprek.

Wacht een rustig moment af

Een drukke periode op het werk is niet het moment om naar je baas te stappen voor een loonsverhoging. Het is heel belangrijk om een moment te kiezen waarop je leidinggevende het niet net superdruk heeft. Karen Dejongh: “Vrijdagnamiddag of een vakantieperiode zijn bijvoorbeeld goede momenten. Zorg er ook voor dat jij je zelf goed kan voorbereiden op het gesprek. Wacht dus bijvoorbeeld tot na afloop van een project.”

Lees ook: Uitgerekend: zoveel kost het je baas als jij 100 euro opslag krijgt

Bereid je argumenten grondig voor

Argumenteer vanuit je eigen kracht en waarde(n) en leg uit waarom jij op dit moment heel belangrijk bent voor het bedrijf. Toon bijvoorbeeld je kennis aan van belangrijke IT-features of verwijs naar projecten waar je op dit moment essentieel bent. Maak ook zoveel mogelijk de link met de omzet, rentabiliteit of kostenbesparing die door jou gegenereerd wordt.

Karen Dejongh: “Blijf goed in je eigen rol en blijf bij jouw standpunten. Het is contraproductief om te gaan vergelijken met de lonen van collega’s of om te wijzen op de winst die het bedrijf maakt. Dat wordt als grensoverschrijdend ervaren omdat je je dan eigenlijk in de plaats van je baas stelt. Het is aan hem of haar om te bepalen wie wat verdient of wie welke waarde genereert. Je hebt bovendien nooit een volledig beeld van de rentabiliteit van een bedrijf of de meerwaarde die je collega’s bieden. Blijf je dus focussen op je eigen sterktes en maak andermans rekening niet.”

Tip: Met ons Salariskompas kan je wel je eigen ‘marktwaarde’ in je sector nagaan (naargelang je functie, diploma, enzovoort).

Wees eerlijk over je financiële verplichtingen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoef je tijdens een sollicitatieprocedure bijvoorbeeld niet akkoord te gaan met het voorgestelde loon. Er is vaak een onderhandelingsmarge. Belangrijk is hier dat je eerlijk bent over wat je wensen zijn.

Karen Dejongh: “Breng voor het gesprek jouw financiële verplichtingen in kaart. Zo weet je hoeveel je moet verdienen om je huidige levensstijl te behouden. Reken daarbij ook een klein extra bedrag om gemotiveerd te blijven en wees hier zo transparant mogelijk over. Zo kan je eerlijk zijn over het feit dat het voorgestelde loon voor jou geen haalbare kaart is. Als het te lage loon voor jou een deal-breaker is, heb je hiermee niets te verliezen.”

Praktische tips om voet bij stuk te houden

De setting van een loononderhandeling kan belangrijk zijn. Ben je iemand die zich snel laat beïnvloeden, zorg er dan voor dat je een perifeer gezicht behoudt.

Karen De Jongh: “Dat houdt in dat je af en toe wegkijkt van je gesprekspartner en de horizon in je gezichtsveld houdt. Zo kijk je jouw gesprekspartner zeker niet te lang in de ogen, want dan ga je mogelijk gemakkelijker versmelten met zijn/haar zienswijze. Creëer in de mate van het mogelijke ook een fysieke afstand. Dat zorgt er onbewust voor dat je bij jouw visie kan blijven.”

Het is ook altijd handig om vooraf te noteren wat je tijdens het gesprek wil overbrengen. Na het gesprek kan je zo controleren of je alles hebt gezegd en of de boodschap goed is aangekomen. Hou in ieder geval voet bij stuk. Je kan wel zeggen dat je na het gesprek over bepaalde tegenargumenten zal nadenken, maar blijf op het moment zelf zeker bij je standpunt.

