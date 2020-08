Wil je jobzekerheid anno 2020? School om naar een van deze beroepen Joni Horemans

06 augustus 2020

09u00

Ieder jaar publiceert VDAB een lijst met actuele knelpuntberoepen. Zes, waaronder koetswerkbouwer en keukenmedewerker, zijn daar anno 2020 uit verdwenen, maar tweeëntwintig andere, waaronder redder, winkelmedewerker en belastingcontroleur, maakten hun intrede. De top tien bleef vrijwel onveranderd. Jobat.be belicht die hardnekkige knelpuntberoepen.

Technicus industriële installaties

De grootste arbeidsmarkttekorten situeren zich als vanouds in het schuitje van de technische profielen, met technicus industriële installaties op nummer één. De reden: te weinig Belgen wagen zich aan een technische opleiding. Verschillende aanmoedigingsmaatregelen, zoals tijdskrediet voor opleiding en financiële steun, moeten er voor zorgen dat niet alleen meer jongeren maar ook meer carrièreswitchers voor een technische (om)scholing kiezen.

Werfleider / conducteur

Daarnaast kampt de bouwsector traditioneel met een kloof tussen vraag en aanbod van werknemers. De moeilijkst in te vullen vacatures zijn die voor werfleider/conducteur. In deze job dien je immers op vele vlakken bij de pinken te zijn. Je coördineert grote bouwprojecten, stuurt personeel aan, lost continu problemen op en houdt daarbij het financiële plaatje in de gaten. Een hoger diploma is dan ook meestal een must, wat de job tot het tweede grootste knelpuntberoep maakt.

Analist ontwikkelaar ICT

Maar evengoed binnen de informatica raken talloze posities zeer moeizaam ingevuld. Analist ontwikkelaar ICT bekleedt de derde plek in de knelpuntberoepen top tien. Door de voortdurende vooruitgang van de technologie vereist deze baan constante bijscholing. Maar weinig werkzoekenden voldoen aan de hoge eisen.

Bestuurder trekker-oplegger

Bestuurder trekker-oplegger blijft eveneens een hardnekkig knelpuntberoep, en dit om meerdere redenen. Ondanks de concurrentie met de laatst aangesloten EU-landen, zorgt de vergrijzing voor een verhoogd aantal vacatures (2.130 in de periode juni 2019-mei 2020). Daarnaast kampt het beroep met een slecht imago en weinig gunstige arbeidsomstandigheden. Er is veel werk- en tijdsdruk, internationale chauffeurs zijn vaak lang weg van huis en de vele files en controles werken ook niet bevorderend. Ondanks de opleidingen via VDAB en technische scholen zijn er te weinig werkzoekenden in het bezit van het gevraagde rijbewijs en de essentiële (medische) attesten.

Onderhoudsmecanicien

Verder is onderhoudsmecanicien een kwantitatief én kwalitatief knelpunt. Te weinig mensen kiezen voor dit beroep. Wie wel interesse heeft, voldoet dan weer vaak niet aan de hoge eisen die werkgevers stellen op vlak van kennis van techniek en elektromechanica.

Verpleegkundige

Een andere schijnbaar vast benoemde speler op de lijst is de verpleegkundige, dit jaar op de zesde plek. Oorzaken van het nijpend personeelstekort zijn een beperkte instroom tegenover een grote uitstroom en toenemende vraag wegens de vergrijzing in combinatie met moeilijke arbeidsomstandigheden. Onregelmatige uurroosters en de grote fysieke en psychosociale belasting maakt dat velen passen voor dit professioneel bestaan. De coronacrisis zal daar waarschijnlijk het omgekeerde van goed aan gedaan hebben.

Calculator

De hekkensluiter van onze ‘zorgwekkende zeven’ is calculator in de bouw. Te weinig werkzoekenden combineren technisch inzicht met talent voor cijfers, wat noodzakelijk is bij het vertalen van opmetingen en bouwtekeningen in begrotingen en offertes. Daar komt bij dat de weinige gekwalificeerden ook vaak niet de gevraagde ervaring kunnen voorleggen.



