Wil je helpen in de zorg? Dit moet je studeren

03 april 2020

08u00

Bron: jobat.be 1 Jobs Mensen in de zorg staan in de frontlinie bij de strijd tegen het coronavirus. Ze krijgen nu eindelijk ook echt het oneindige respect dat ze al die tijd al verdienden. De sector heeft nog steeds een massa extra werkkrachten nodig in de komende jaren. Wil jij ook aan de slag in deze sector? Mensen in de zorg staan in de frontlinie bij de strijd tegen het coronavirus. Ze krijgen nu eindelijk ook echt het oneindige respect dat ze al die tijd al verdienden. De sector heeft nog steeds een massa extra werkkrachten nodig in de komende jaren. Wil jij ook aan de slag in deze sector? Jobat.be zet op een rij welke diploma’s je daarvoor nodig hebt.

Master

Met een master pedagogische wetenschappen kan je in de zorg heel wat richtingen uit. Je kan aan de slag in de jeugdzorg, zorginstellingen of het algemeen welzijnswerk.

Mensen helpen bewegen, dat is zeer kort gezegd wat een kinesitherapeut doet. Afhankelijk van de specialisatie zijn er verschillende afstudeerrichtingen.

Via de master ergotherapeutische wetenschappen kan je na een professionele bachelor verder specialiseren als ergotherapeut.

Wil je als verpleegkundige doorgroeien naar een leidinggevende functie of aan de slag in het onderwijs, volg dan een opleiding tot master in de verpleegkunde.

De ziekenhuisapotheker zorgt voor de correcte aflevering en bereiding van geneesmiddelen en implantaten in het ziekenhuis. Zijn of haar diploma’s: master in de farmaceutische wetenschappen en daarna een master-na-master ziekenhuisapotheek.

Bachelor

Hét zorgberoep bij uitstek is misschien wel dat van verpleegkundige. Je kan er heel wat richtingen mee uit, want naast algemene verpleegkunde zijn er ook heel wat specialisaties: pediatrie, palliatieve zorg, thuisverpleegkunde, spoedverpleegkunde, oncologie, geestelijke gezondheidszorg, operatiezaalverpleegkunde. Je wordt verpleegkundige na een bacheloropleiding, specialiseren doe je met een bachelor-na-bachelor.

Een bachelordiploma orthopedagogie geeft je toegang tot een heel aantal zorgjobs. Denk maar aan opvoeder, maar ook aan jobs in instellingen voor personen met een handicap, de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg of in het onderwijs.

Voor de gespecialiseerde begeleiding van mensen met fysieke of mentale problemen zorgt de ergotherapeut. Je kan in dit beroep instromen als professionele bachelor.

In een ziekenhuis of onderzoeksinstelling kom je ook laboranten tegen. Hun diploma? Een bachelor biomedische laboratoriumtechnologie of chemie. Vandaag zijn laboranten een belangrijke schakel in de aanpak van de coronacrisis. Zij testen de stalen van patiënten op de aanwezigheid van het virus.

De apparaten waarmee in een ziekenhuis of een privépraktijk aan medische beeldvorming worden gedaan, worden bediend door een bachelor in de medische beeldvorming.

Een van de meest tot de verbeelding sprekende jobs in de zorg is die van een vroedvrouw. Je wordt het met een bachelor vroedkunde.

Voortgezet onderwijs, volwassenenonderwijs en andere getuigschriften

Ben je goed met kinderen, maar volgde je geen gespecialiseerde richting in het secundair onderwijs? Ook in het volwassenenonderwijs kan je een opleiding begeleider in de kinderopvang of kinderzorg volgen.

Gaat je interesse meer uit naar het ondersteunen van alle leeftijden? Overweeg dan een opleiding polyvalent verzorgende in het volwassenenonderwijs of via de VDAB. Je kan ermee aan de slag als gezinshulp of zorgkundige.

Orthopedagogie kan je ook studeren in het volwassenenonderwijs of bij de VDAB.

Met een HBO5-opleiding (hoger beroepsonderwijs) kan je gegradueerde verpleegkundige worden. Je bent dan voorbereid op een beroep of klaar om door te stromen naar de professionele bachelor verpleegkunde.

Secundair onderwijs

Na een zevende jaar kinderzorg in het BSO kan je aan de slag als begeleider in een kribbe, een peuterklas, de buitenschoolse kinderopvang.

Met een TSO-diploma jeugd- en gehandicaptenzorg kan je verschillende richtingen uit zoals opvoeder, maar bijvoorbeeld ook ADL-assistent (Activiteiten van het Dagelijks Leven).

Sommige mensen kunnen (tijdelijk) niet alle huishoudelijke taken op zich nemen. Met een BSO- of TSO-opleiding personenzorg kan je hen als gezinshulp bijstaan bij persoonlijke verzorging, maar ook bij dagelijkse activiteiten als koken, poetsen, strijken of boodschappen doen. Met dat diploma kan je ook de verzorging van patiënten realiseren als zorgkundige.

Als logistieke hulp in de verzorgingssector (deeltijds BSO) of logistiek assistent (BuSO) kan je ook terecht in zorginstellingen en de thuiszorg. Mensen zonder een diploma secundair onderwijs kunnen ook logistiek assistent worden, maar enkel in de thuiszorg. Verder kan je ook met het diploma organisatiehulp (BSO) of logistiek assistent (VDAB) beginnen als logistiek assistent.

Geen diplomavereisten

Geen propere en aangename lokalen in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of kinderdagverblijf zonder de huishoudhulp. Je zorgt voor de schoonmaak, maar kan als gezinshulp ook instaan voor andere taken zoals strijken, maaltijden bereiden of boodschappen doen.

Mensen met een handicap begeleiden in hun dagelijks leven, dat is de job van een persoonlijke zorgassistent.

Ga nu al aan de slag als vrijwilliger

Wil je niet wachten tot je een diploma in de zorg op zak hebt? Dan kan je als vrijwilliger aan de slag. Je kan zorgverleners en hun families helpen via Hulp voor helden. Via het Rode Kruis kan je als crisisvrijwilliger aan de slag in een zorginstelling. Daar voer je dan logistieke taken uit. Je kan mondmaskers maken voor de medewerkers van Familiehulp. Of je kan bij een ziekenhuis of andere zorginstelling in jouw buurt nagaan of ze daar hulp van een vrijwilliger kunnen gebruiken.

