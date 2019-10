Wil je goed je boterham verdienen? Deze jobs betalen het best Kristina Rybouchkina

Bron: Jobat 1 Jobs Weet jij eigenlijk wel of je goed/genoeg verdient? Vergelijk het bijvoorbeeld eens met de rest van het land: in 2016* bedroeg het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds tewerkgestelde werknemer 3.489 euro. Amper 10% van de bevolking had toen een loon van meer dan 5.381 euro. Wie een carrièreswitch overweegt en daarbij héél goed wil verdienen, doet er goed aan om eens te kijken naar de klassieke top 15 best betaalde beroepen.

Daar staan - in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten - heus niet alleen managers en directeurs tussen. Ook wiskundigen, hr-specialisten en psychologen blijken in ons land een mooi loon op te strijken.

Er zijn ook hele grote verschillen tussen diverse beroepsgroepen. Barpersoneel krijgt met zo’n 2.201 euro bruto per maand het minst. Daarna volgen kappers en schoonheidsspecialisten met 2.209 euro en huishoudelijke hulpen en schoonmakers met gemiddeld 2.242 euro per maand. Directeurs van grote ondernemingen zien meer dan vier keer zo veel op hun loonbrief verschijnen, met een gemiddeld salaris van 9.578 euro!

Top 15 lonen in ons land:

1. Directeurs van grote ondernemingen: 9.578 euro bruto

2. Managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT): 7.160 euro bruto

3. Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied: 6.953 euro bruto

4. Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, public relations en research en development: 6.439 euro bruto

5. Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek: 6.282 euro bruto

6. Wiskundigen, actuarissen en statistici: 5.405 euro bruto

7. Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke: 5.217 euro bruto

8. Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie: 5.062 euro bruto

9. Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnische ingenieurs): 5.062 euro bruto

10. Juristen: 4.998 euro bruto

11. Managers in de detail- en groothandel: 4.942 euro bruto

12. Account managers, boekhoudkundig kaderpersoneel, financieel analisten en beleggingsadviseurs: 4.894 euro bruto

13. Beleidsadviseurs en specialisten op het gebied van human resources: 4.836 euro bruto

14. Economen, sociologen, antropologen, historici en psychologen: 4.791 euro bruto

15. Software- en applicatieontwikkelaars en -analisten: 4.666 euro bruto

Andere loonfactoren

Je loon hangt trouwens echt niet alleen af van de functie die je uitoefent. Ook zaken zoals je leeftijd en opleidingsniveau, de grootte van je bedrijf en je plaats van tewerkstelling spelen een zeer belangrijke rol.

Zo bedraagt het gemiddelde brutoloon in Brussel bijvoorbeeld 4.092 euro, ruim 500 euro meer dan het nationaal gemiddelde! In Vlaanderen is dat 3.432 euro, terwijl je het in Wallonië met gemiddeld 3.250 euro bruto per maand moet stellen.

Lees ook: Brussel blijft beste plek om te werken voor wie hoog loon wil

Test het zelf

* Officiële looncijfers van de Belgische statistiekdienst Statbel, gepubliceerd in oktober 2018, van toepassing op de Belgische lonen in 2016.