Wil je een aanbevelingsbrief? Zo pak je het aan

16 januari 2020

We staan maar zelden stil bij de waarde van goede referenties, tot je plots weer op zoek moet naar een nieuwe job. Heel wat vacatures / recruiters hengelen naar aanbevelingen. Je bent dus maar beter een beetje voorbereid. Of je nu je ontslag kreeg van je baas, of de eer aan jezelf hield: met deze tips krijg je de beste aanbevelingsbrieven.

Vraag de juiste mensen

Moet het bedrijf waar je je zinnen op hebt gezet kiezen tussen meerdere sterke kandidaten, kan een goede aanbevelingsbrief doorslaggevend zijn. Het is dus verstandig deze troef optimaal uit te spelen en in de eerste plaats de juiste mensen te selecteren om een goed woordje over je te doen. Vaak komen referenties van voormalige werkgevers, maar zie het gerust breder. Ook bijvoorbeeld collega’s, lesgevers, klanten of verantwoordelijken van een organisatie waar je als vrijwilliger werkt(te) kunnen een prima referentie vormen.

Kies mensen die je goed kent en die het als een eer zouden beschouwen je te kunnen helpen. Je hoeft niet één iemand te selecteren om het volledige plaatje te schetsen. Vaak is het praktischer meerdere mensen elk een onderdeel van je persoonlijkheid/ capaciteiten te laten belichten die zij persoonlijk hebben leren kennen. Ook een goed cv is cruciaal; bekijk dus zeker eens ons voorbeeld.

Hoe vroeger hoe beter

Vraag liefst ruim op voorhand om een aanbeveling, zodat de schrijver er voldoende tijd voor kan maken. Idealiter kom je met je verzoek voordat je vertrekt, zelfs al heb je reeds een nieuw contract getekend bij een volgende werkgever. Je weet maar nooit wanneer een goede referentie later in je carrière nog van pas kan komen. Of je nu door je baas ontslagen bent, of zelf je koffers pakt maakt niet zo veel uit. Zolang de werkrelatie maar positief was en je er prat op kunt gaan dat de ander zich lovend over je zal uitlaten, is je vraag op zijn plaats.

Maar geen nood voor wie niet onmiddellijk in actie schoot: in principe kan je de juiste persoon op elk moment om een aanbeveling vragen. Nadeel als je lang wacht is enkel dat je schitterende performance misschien niet meer zo fris in het geheugen zit.

100% diplomatiek

Om zeker te zijn dat je referentie niet verveeld zit met je verzoek en de brief aldus nuttig zal zijn, formuleer je je vraag zo dat de ander er nog gemakkelijk onder uit kan. Vraag dus niet vlakaf of persoon X of Y een aanbeveling kan schrijven, maar informeer of hij/zij denkt jou en je job goed genoeg te kennen om als referentie te kunnen optreden.

Soms wil een potentiële werkgever je referentie telefonisch contacteren. Vraag hier zeker toestemming voor alvorens contactgegevens door te spelen. Een werkgever mag op zijn beurt nooit referenties contacteren zonder jouw toestemming.

Consistentie

Verder is het natuurlijk cruciaal dat wat je referentie over je schrijft overeenkomt met wat je zelf vertelt. Bezorg de briefschrijver dus zeker een laatste versie van je cv en vertel welke aspecten je graag onder de aandacht zou brengen. Het kan daarom ook nuttig zijn een exemplaar van de vacature of functiebeschrijving te bezorgen. Deze informatie kan de referentieschrijver dan gebruiken als leidraad.

Inhoud

Naast je goede punten te beschrijven, dient je referentie te bevestigen waar je hebt gewerkt, wat je functie en verantwoordelijkheden waren en waarom je het bedrijf hebt verlaten. Je referentie zou moeten nadenken over welke aspecten je tot een goede werknemer maken en liefst enkele details opsommen of specifieke situaties aanhalen.

Zal je referentie telefonisch het woord voor je doen, zorg er dan voor dat je goed weet wat hij/zij zal vertellen en dat dit overeenstemt met je eigen verhaal. Vergeet ten slotte zeker niet de referentieschrijver op een gepaste manier te bedanken.

Tip: Ook als je zelf ontslag geeft, doe je er goed aan om correct af te sluiten. Bekijk hier de do’s en dont’s op in ons gratis e-book.

