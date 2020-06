Wil je echt zeker zijn van een job? Zorg dan dat je talenkennis op punt staat Matthias Van Milders

25 juni 2020

08u00

Bron: jobat.be 1 Jobs Het zijn turbulente tijden op onze arbeidsmarkt, maar dat betekent niet dat bepaalde skills ineens minder belangrijk worden. Integendeel: zoals economen de laatste weken al vaak herhaalden, komt het er als sollicitant nu juist op aan om het verschil te maken met je concurrenten. Met voldoende kennis van de landstalen en van het Engels heb je meer dan één streepje voor. Het zijn turbulente tijden op onze arbeidsmarkt, maar dat betekent niet dat bepaalde skills ineens minder belangrijk worden. Integendeel: zoals economen de laatste weken al vaak herhaalden, komt het er als sollicitant nu juist op aan om het verschil te maken met je concurrenten. Met voldoende kennis van de landstalen en van het Engels heb je meer dan één streepje voor. Jobat.be belicht de belangrijkste aspecten.

In bijna 9 op 10 vacatures wordt expliciet gevraagd naar kennis van het Nederlands, zo blijkt uit een recente analyse van VDAB* (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, nvdr). En zo goed als altijd bedoelt men daarmee zéér goede kennis. Nederlands is de voertaal op de werkvloer. De vraag naar het Nederlands is tussen 2015 en 2018 zelfs met 4,5 % gestegen. De eerdere krapte op de arbeidsmarkt noch de coronacrisis lijken daar verandering in te brengen.

Twee talen van belang

Naast het Nederlands zijn twee talen echt van belang als werktaal in ons land: Frans en Engels. In respectievelijk 21% en 19% van de vacatures vraagt men ook kennis van deze talen. Opnieuw: als een vacature vraagt om ‘kennis’ van die talen, bedoelen ze in de praktijk vaak: je moet je conversationeel vlot kunnen uitdrukken, perfect begrijpend kunnen lezen en in sommige gevallen moet je je ook schriftelijk kunnen redden.

De volgende taal in het rijtje is het Duits. In amper iets meer dan 1% van de vacatures wordt expliciet daar naar gevraagd, en volstaat beperkte kennis. Andere talen die je ziet opduiken in vacatures zijn dan vaak heel specifiek gericht: het is logisch dat je Spaans moet kunnen als je solliciteert als reisbegeleider voor Spanje, maar algemeen zie je Spaans zelden op het lijstje eisen voor jobkandidaten.

Aan de Kust en rond Brussel

Of je Frans of Engels moet kennen, hangt - we trappen een open deur in - sterk af van de regio waar je wil werken. Frans is erg belangrijk in de kuststreek, rond Brussel en in (de buurt van) Wallonië. Maar ook in Antwerpen zijn er diverse bedrijven die tweetaligheid vragen, meestal omdat ze leveranciers of klanten hebben die Frans als voertaal hebben. Engels wordt vaker gevraagd voor jobs aan de Kust en in Brussel, en daar zal het toerisme niet vreemd aan zijn. Ook in centrumsteden als Antwerpen, Mechelen en Leuven is de vraag naar Engelse talenkennis groter.

Top drie Frans én Engels

De vraag naar talenkennis zie je vaker opduiken in vacatures voor hooggeschoolden (bijna 3 op de 10). Voor laag- en middengeschoolde jobs speelt talenkennis minder, en primeert het Frans.

VDAB voorzag ook een top drie van talen waarvoor je zowel Frans als Engels moet kunnen.

1. Steward luchtvaart

2. Leidinggevend bemanningslid luchtvaart

3. Reisleider/gids

Tip voor sollicitanten: lieg nooit over je talenkennis

Hoewel de cijfers dateren van voor de coronacrisis, stipt VDAB wel doelbewust aan dat het niet verwacht dat de coronacrisis het belang van kennis van Frans en Engels zal doen afnemen. Vlaanderen blijft namelijk een open economie waar internationale contacten schering en inslag zijn.

Kennis van Nederlands, Frans en/of Engels blijft met andere woorden behoorlijk belangrijk op de arbeidsmarkt. Laat je daarom niet verleiden om er op je cv of tijdens een sollicitatiegesprek over te liegen. Als je (potentiële) werkgever talenkennis echt belangrijk vindt, val je vrij snel door de mand. Weet je dat jouw talen op dit moment voor verbetering vatbaar zijn? In zo goed als elke centrumstad in Vlaanderen worden diverse talencursussen georganiseerd door diverse instanties, en dat zowel in gewoon als avondonderwijs. Doe er je voordeel mee.

Bron: jobat.be. * Uit: VDAB Ontcijfert. Taal centraal?! (juni 2020).