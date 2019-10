Wie verdient meer dan 3.100 euro per maand? Kristina Rybouchkina

02 oktober 2019

07u30

Bron: jobat.be 1 Salaris Het mediaanloon in ons land ligt rond de 3.100 euro, dat weten we uit cijfers van Statbel (3.053 euro, cijfers 2016) en de laatste gegevens uit ons Het mediaanloon in ons land ligt rond de 3.100 euro, dat weten we uit cijfers van Statbel (3.053 euro, cijfers 2016) en de laatste gegevens uit ons Salariskompas (3.100, cijfers feb 2019). Dit betekent dat ongeveer 50% van de werknemers daar boven of onder zit. We bekeken even nader welke beroepen dan het interessantst zijn als je méér wil verdienen.

Goed met cijfers? Dan heb je een streepje voor

Het is weinig verrassend dat managers en directieleden gemiddeld genomen het hoogste loon opstrijken van allemaal. Het mediaanloon in die beroepsgroep, ongeacht de anciënniteit, bedraagt maar liefst 5.000 euro bruto*.

Daarnaast blijken vooral jobs die iets te maken hebben met wiskunde of wetenschappen goed te betalen. Zo verdient de helft van alle ingenieurs meer dan 3.534 euro. Werk je in research & development, heb je 50% kans om meer dan 3.500 euro te verdienen. In productie en techniek ligt de mediaan op 3.400 euro, in de ICT op 3.229 euro, binnen financiën en boekhouding op 3.100 euro.

Heb je geen wiskundeknobbel? Kies dan voor een carrière als advocaat of jurist. De helft van de bedienden met een juridische job ziet namelijk elke maand meer dan 3.300 euro bruto op zijn of haar loonbrief verschijnen.

Research & Development en overheid snelste stijgers

Ben je pas aan het werk? Dan is de kans dat je aan de grens van 3.100 euro per maand raakt bijzonder klein. In geen enkele beroepsgroep reikt het mediaanloon van starters zo hoog.

Maar dat kan snel veranderen. Na 5 jaar heeft ruim te helft van de ingenieurs en juristen al een loon dat boven de mediaan van 3.100 euro uitstijgt, en dat in een niet-kaderfunctie. Slaag je erin om een kaderpositie te bemachtigen, dan mag je in beide gevallen rekening houden met een mediaan van 3.500 euro bruto.

De snelste loonstijging vinden we echter terug bij R&D-medewerkers met een kaderfunctie. Na 5 jaar verdient de helft meer dan 3.700 euro bruto. Grijp je naast een promotie? Dan kan je dat duur komen te staan. Niet-kaderleden in R&D krijgen na 5 jaar namelijk een mediaanloon van ‘maar’ 2.930 euro. Ook bij de overheid betalen kaderfuncties opmerkelijk beter. De helft van de bedienden met 5 jaar werkervaring verdient er meer dan 3.680 euro. Bij niet-kaderleden met dezelfde werkervaring ligt het mediaanloon op 2.600 euro.

10% beste verdieners

Uit het Salariskompas blijkt daarnaast dat je jezelf tot de 20% best betaalde Belgische bedienden mag rekenen als je meer verdient dan 4.350 euro bruto. Rijf je maandelijks meer dan 5.300 euro binnen? Dan hoor je tot de top 10%. Is het jouw ambitie om jouw plek in die selecte groep te veroveren? Dan heb je vooral veel werkervaring en een leidinggevende functie nodig. Als manager of directielid bijvoorbeeld, want de helft van de managers met 20 jaar ervaring verdient meer dan 5.700 euro. Maar je hebt de titel van directeur niet per se nodig. Een kaderfunctie in wetenschappelijk onderzoek of research & development brengt zelfs meer op. Daarmee verdien je na 20 jaar zo’n 5.800 euro. Helemaal aan de top staan echter juridische jobs. De helft van de rechtsspecialisten in een kaderfunctie verdient na 20 jaar immers méér dan 6.056 euro per maand.

* Cijfers volgens gegevens SK, februari 2019.

