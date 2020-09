West-Vlamingen en Limburgers hebben de laagste mobiliteitsscore Redactie

18 september 2020

08u00

Bron: jobat.be 2 Werkplek Iedereen die regelmatig in de file staat, weet dat dat niet echt bevorderlijk is voor je humeur. Maar de invloed van mobiliteit op onze (werk)levens is soms ook groter dan we vermoeden. Jobat.be ontwikkelde een Iedereen die regelmatig in de file staat, weet dat dat niet echt bevorderlijk is voor je humeur. Maar de invloed van mobiliteit op onze (werk)levens is soms ook groter dan we vermoeden. Jobat.be ontwikkelde een Mobiliteitskompas , dat je niet alleen vertelt hoe ver je reist en hoe lang je onderweg bent, maar ook hoe goed (of slecht) jij je woon-werkverkeer beleeft.

Het aansluitend onderzoek dat Jobat.be opzette in samenwerking met Antwerp Management School en De Lijn, werd in volle coronatijd (eind juni tot eind augustus 2020) afgenomen via interviews met 9.474 respondenten. Dat is te merken aan sommige resultaten: meer dan 1 op de 2 deelnemers zegt op het moment van de studie van thuis uit te werken, en dat gemiddeld 3 dagen per week. Zo’n 32% werkt zelfs volledig van thuis.

Logischerwijs zijn hier wel verschillen naargelang de aard van het werk dat men doet: zo werkt 58% van de bedienden thuis en 34% van de ambtenaren, maar bij de arbeiders is het slechts 5%.

Vooral bedrijven in telecom, ICT en internet en in bank en verzekeringen hebben bijna hun volledig personeelsbestand thuis laten werken, met indrukwekkende percentages als 87% en 81%.

West-Vlamingen en Limburgers scoren het slechtst

De gemiddelde mobiliteitsscore van alle ondervraagden is 6,2 op 10. Opvallend is de verdeling per provincie. Waar je zou verwachten dat Antwerpen en Brussel gezien de drukte (en dus de files) eerder laag scoren, valt dat met 6,3 voor provincie Antwerpen en 6,8 voor Brussel goed mee. Het zijn de provincies West-Vlaanderen en Limburg die het minst goed scoren: beide halen 6,0.

De reden? West-Vlamingen en Limburgers hebben misschien minder last van files, maar ze scoren ook minder goed op andere aspecten van de mobiliteit, zoals de subjectieve beleving van het woon-werkverkeer en de bedrijfscultuur rond thuiswerk. Dat Vlaams-Brabant en Brussel beter scoren zou dan te maken hebben met het feit dat daar veel hoger opgeleiden en mensen in managementfuncties werken. Bij hen is flexibel werken en thuiswerk beter ingeburgerd.

Invloed diploma

Het onderzoek wijst namelijk ook uit dat je diploma mee bepaalt hoe je scoort op vlak van mobiliteit.

Mobiliteitsscore volgens diploma

Geen hoger onderwijs: 5,8

Professionele bachelor: 6,2

Academische bachelor: 6,2

Academische master: 6,8

Werknemers met een academische master halen op elke dimensie een hogere score dan werknemers met een ‘lager’ diploma. Dat wil zeggen dat ze best ook veel stress ervaren, maar ze compenseren dat deels zelf door hun ‘onderwegtijd’ op een toffe manier in te vullen én ze kunnen ook zelf meer beslissen wanneer ze eens van thuis werken of later arriveren.

Flexibele uren maken het verschil

Tenslotte speelt ook je functie een rol (zie grafiek). Werknemers in medische en paramedische beroepen en productie en techniek halen zeer lage mobiliteitsscores (5,1 en 5,4), ondanks het feit dat ze relatief weinig afstand moeten afleggen naar hun werk en dit ook kunnen doen op een vrij korte tijd zonder te veel files of storingen.

(lees verder onder de grafiek)

De verklaring ligt een beetje voor de hand: dat zijn geen functies waar veel flexibiliteit mogelijk is inzake werkuren of werkplaats. De reistijd wordt ook minder ingevuld als me-time of om privé of professionele zaken verder te regelen.

Vergelijk dat met ICT’ers of consultants (7,2 en 7,1): die moeten vaker een relatief grote afstand overbruggen, die file- én storingsgevoelig is, waardoor ze langer onderweg zijn. Ze melden wel minder stress, net omdat ze de flexibiliteit en autonomie krijgen om te kunnen bepalen waar en wanneer ze werken. De leidinggevenden in die functiegroepen hebben ook meer begrip voor de persoonlijke situatie op het gebied van werkplaats en werktijd.

Bereken je eigen mobiliteitsscore op www.jobat.be/mobiliteitskompas.



