Werken voor de overheid: meer dan alleen een goed pensioen Charlotte Fouquet

05 november 2019

07u30

Bron: jobat.be 4 Jobs Het beeld van de ambtenaar die in een muffig kantoor routineuze taken uitvoert, is al lang achterhaald. De overheid is voor veel mensen een erg aantrekkelijke werkgever geworden, met gunstige voorwaarden en een zeer breed aanbod van inhoudelijk interessante jobs. We zetten de voordelen van werken bij de overheid op een rij.

1. Aantrekkelijke voorwaarden

De startlonen voor jobs bij de overheid liggen vrij hoog als je die vergelijkt met startlonen uit de privésector. Inge van Hove, account manager Poolstok: “Volgens richtcijfers van de Vlaamse overheid kan een medewerker op A-niveau, een universitair dus, rekenen op een bruto startloon van 3.204 euro. Voor een bachelor (B-niveau) is dat 2.372 euro bruto, en een medewerker met een diploma secundair onderwijs (C-niveau) verdient bij de start zo’n 1.988 euro bruto.”

Evenwel stijgen de lonen bij de overheid doorheen de loopbaan minder sterk dan in de privésector. Hierdoor verdwijnt het verschil tussen de privésector en de overheid na verloop van tijd, maar voor zeer veel functies blijft de overheid ook op lange termijn interessant.

Tip: Vergelijk jouw loon met andere profielen op het Salariskompas.

2. Een gunstig pensioen

Ook het pensioen mag niet uit het oog verloren worden. Statutaire ambtenaren genieten nog steeds van het meest voordelige pensioenstelsel. Zij kennen wel geen aanvullend pensioen, de zogenaamde tweede pijler. Contractuele ambtenaren vallen niet onder hetzelfde gunstige stelsel. Voor contractuele ambtenaren wordt daarom sinds kort ook de mogelijkheid van een aanvullend pensioen uitgerold, zoals dat voor werknemers in de privésector het geval is.

Lees ook: Als ingenieur werken bij de overheid? Dit zijn de troeven

3. Inhoudelijk interessante jobs

Van milieu-experts, over communicatiespecialisten, tot ingenieurs. Voor elk profiel is er wel een plaats bij de overheid, zowel op lokaal niveau, als op Vlaams of federaal niveau.

Inge Van Hove: “Uiteraard zijn de voorwaarden van een job niet onbelangrijk, maar kandidaten mogen zich daar niet blind op staren. De jobinhoud is bijvoorbeeld veel belangrijker als het gaat om je job graag doen op lange termijn. Ook daarvoor zit je bij de overheid goed. Je vindt er een breed aanbod van inhoudelijk interessante jobs, waardoor de verschillende overheidsdiensten ook een ruime waaier aan profielen zoeken.”

4. Jobs met een maatschappelijke meerwaarde

Wie bij de overheid werkt, draagt bij aan zijn of haar leefomgeving en de maatschappij in het algemeen. Je hebt als ambtenaar dan ook het gevoel dat jouw job een verschil maakt. Heel wat ambtenaren wonen bovendien in de nabijheid van hun job, waardoor ze de resultaten van hun werk aan den lijve kunnen ondervinden.

5. Werkzekerheid

De overheid is uiteraard gekend als een stabiele werkgever. Zeker wie in statutair dienstverband werkt, hoeft zich niet al te veel zorgen te maken over zijn of haar job. Maar ook contractuele ambtenaren hoeven niet veel te vrezen. Je hebt bij de overheid immers niet te kampen met faillissementen of veelvuldige herstructureringen, wat in de privésector wel het geval is.

6. Een goede balans tussen werk en privé

De overheid waakt over de balans tussen werk en privé van haar medewerkers. Inge Van Hove: “Niet alleen kunnen ambtenaren genieten van heel wat verlofdagen – zeker als je het vergelijkt met de privésector – ook glijdende werkuren en thuiswerk zijn al volledig ingeburgerd bij de meeste overheidsdiensten.”

Daarnaast gaat er veel aandacht naar welzijn. Aangename werkruimtes, focus op een goede zithouding, initiatieven om medewerkers aan het sporten te krijgen … De overheid heeft al lang begrepen dat wie zich goed voelt, op het werk en daarbuiten, beter presteert.

7. Tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Inge Van Hove: “Er zijn bij de overheid tal van mogelijkheden voor het volgen van zowel korte als lange opleidingen, die je toelaten om door te stromen naar andere jobs. Ook wordt de mobiliteit van ambtenaren, bijvoorbeeld de overstap naar een andere dienst of een ander bestuur, gefaciliteerd en zelfs gestimuleerd.” Een overheidsjob laat je dus toe om echt aan je carrière te bouwen op lange termijn.

Bekijk hier de vacatures voor overheidsfuncties.

Lees ook:

Starten in een flexi-job: dit moet je weten

Leren en werken combineren? Ga voor een duale opleiding

Wat moet er gebeuren met de hardnekkige knelpuntberoepen?