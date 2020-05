Werken is voorgoed veranderd: na corona zijn deze skills extra van tel Charlotte Fouquet

29 mei 2020

08u00

Bron: jobat.be 0 Werkplek Voor veel werkgevers en werknemers is het nu al duidelijk: de coronacrisis zal een blijvend effect hebben op onze manier van werken. Dit zijn de vijf belangrijkste skills voor kantoorjobs die we post-corona maar beter allemaal onder de knie krijgen, zegt Voor veel werkgevers en werknemers is het nu al duidelijk: de coronacrisis zal een blijvend effect hebben op onze manier van werken. Dit zijn de vijf belangrijkste skills voor kantoorjobs die we post-corona maar beter allemaal onder de knie krijgen, zegt Jobat.be . Ook tijdens sollicitaties doe je er goed aan om ze extra in de verf te zetten.

1. Aanpassingsvermogen

Als er de laatste weken iets werd gevraagd van medewerkers in alle sectoren, dan wel flexibiliteit. Natuurlijk zullen rekruteerders nog altijd letten op vakkennis, werkethiek, intelligentie (IQ) en emotionele intelligentie (EQ). Ook je AQ (adaptability quotient, vrij vertaald als aanpassingsvermogen) zal tellen.

Solliciteer je net? Demonstreer dan in je motivatiebrief of tijdens het sollicitatiegesprek hoe vlot jij je kan aanpassen aan nieuwe situaties. Je maakt er meer dan een dooddoener van door voorbeelden te geven uit je eerdere werkervaring.

Tip: Een motivatiebrief moet niet lang zijn, hij moet wel knallen. Lees hier onze tips.

2. Technologische en digitale knowhow

De digitale revolutie was al stevig bezig, door corona kreeg ze nog eens een extra boost. In geen tijd sprongen bedrijven op de digitale trein. De kans is klein dat ze dit post-corona gaan terugschroeven. Als je de afgelopen periode merkte dat jouw digitale skills meer gaten vertoonden dan verwacht, dan weet je nu waar je aan moet werken. Natuurlijk moet niet iedereen IT’er worden, maar in bureaujobs is het wel zo handig als je overweg kunt met internettoepassingen en al eens hoorde van een cms-systeem of SEO. Ook: het is niet omdat je elke dag privé urenlang op Facebook of Twitter of Instagram vertoeft, dat je weet hoe je storytelling voor een merk of bedrijf succesvol toepast. Je hebt dus eerst training nodig voor je jezelf als socialemediaexpert kan verkopen.

Heb jij wel what it takes om je om te scholen tot IT’er, dan zien ze je nog extra graag komen. Technologische vernieuwingen als artificiële intelligentie, Internet of Things (IoT), robotica, augmented en virtual reality… maken bedrijven weerbaarder tegen eventuele toekomstige crisissen.

3. Creativiteit

Onvoorziene omstandigheden vragen altijd om creatieve oplossingen. Het leunt uiteraard aan bij punt 1, maar soms is er een crisis nodig om te beseffen dat ouwe, trouwe formules niet meer zo ideaal zijn. Waarom dus niet eens de gangbare manier van werken in vraag stellen, samen met je collega’s en leidinggevende(n)? Welke lessen vallen er te trekken uit de manier waarop jullie werkten tijdens de lockdown? Waar liggen de kansen, waar de pijnpunten?

Ook als je solliciteert, zal je hypothetische probleemsituaties voorgeschoteld krijgen. Google maakt er bijvoorbeeld al jaren een sport van om haar sollicitanten de meest bizarre vragen te stellen, gewoon om te testen of ze wel een beetje out of the box kunnen denken. Klassiekers zijn: “Je bent gekrompen tot het formaat van een centje, vervolgens droppen ze je in een lege blender. De messen zullen binnen 60 seconden beginnen met bewegen. Wat doe je om er levend uit te geraken?” of “Leg het begrip ‘database’ in maximaal 3 zinnen uit aan je 8-jarige nichtje”.

Tip: Opgelet! Deze sollicitatievragen zijn een valstrik

4. Bereid om bij te leren

Het is al jarenlang bekend: ons land doet het niet goed als het op bijscholing tijdens de loopbaan aankomt. En dat terwijl de inhoud van jobs verandert, de digitalisering een belangrijke invloed heeft op de werkprocessen en ‘een job voor het leven’ steeds zeldzamer is. Die transformaties vragen om een leergierige attitude, waarbij ‘levenslang leren’ de norm wordt. Zo bevestigt ook het World Economic Forum, dat stelt dat 35% van de skills die tegenwoordig nodig zijn op de arbeidsmarkt, binnen enkele jaren zelfs niet meer van tel zullen zijn.

De tijd dat je één diploma haalde en daar de rest van je loopbaan kon op ‘teren’, is met andere woorden voorbij. Wil je ook op de arbeidsmarkt van de toekomst waardevol blijven, spijker je kennis dan bij met korte of langere opleidingen, in klassiek onderwijs of online. Zo blijf je relevant voor potentiële werkgevers.

Tip: Bijscholen? Deze cursussen zijn voor iedereen interessant.

5. Positief leiderschap

Ook de manier waarop we samenwerken zal in veel sectoren veranderen. Nu is een bedrijf vaak onderverdeeld in vaste afdelingen, met telkens een leidinggevende aan het hoofd. In de toekomst gaan we ongetwijfeld meer projectmatig werken, in wisselende teams. Dat betekent dat medewerkers de rol van leidinggevende opnemen binnen een bepaald project. Met anderen kunnen samenwerken, positief waarderen en enthousiasmeren zijn dus onmisbare toekomstige skills. Weg met de autoritaire bully’s op de werkvloer!

Tip: Lees hier aan welke tien eigenschappen een goede baas moet voldoen.

